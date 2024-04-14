原标题：多地持续提升支付便利性

聚焦老年人、外籍来华人员等群体获取支付服务上存在的短板弱项，国务院办公厅近日发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》。各银行机构、支付平台、重点商圈商户纷纷立足实际，采取有力举措，破除壁垒、优化服务、拓展场景，持续营造安全、便捷、高效的支付服务环境，进一步提升支付便利性，切实解决相关群体支付不便问题。

破除壁垒

来自巴西的玛丽娜近期来到著名“侨乡”浙江省丽水市青田县旅行，看到商户随处可见的电子支付二维码，她也想要尝试，但因相关支付软件未绑定银联卡而无法支付。

玛丽娜来到泰隆银行丽水青田支行办理开户，网点立即安排多语种工作人员接待，并指引她到外汇专属柜台办理业务。仅用十几分钟，该行就快速为其开立了人民币账户，办理了银行卡，并引导玛丽娜绑定了支付宝、微信、云闪付等常用的电子支付程序。“手机支付游遍中国”成了玛丽娜这次旅行的最大感受。

“作为外籍来华人员重点服务网点，泰隆银行推出多项针对境外个人外汇便利化措施，建立‘一对一’专柜服务，快速办理业务，提升服务体验。对于海外人才建立专业化个性化服务通道，做到专人对接，落实海外人才便利化政策，便利海外人才支付服务。”泰隆银行国际业务部负责人林淑瑾表示。

近年来，我国移动支付业务迅速发展。但部分外籍来华人员遇到绑不了境外银行卡、消费金额受限等困难。贯彻落实《意见》相关要求，全国多地提出，要切实改善外卡受理环境、持续优化现金使用环境、着力提升外币兑换覆盖面和便利度、有效满足银行开户服务需求等具体措施，提升境外来华人员银行账户服务体验。

优化服务

“我现在可以像中国同学一样，用手机支付买东西了。”来自越南的留学生阮氏怀玉在云南文山学院校园超市通过微信支付购买了日用品，然后与家人分享了自己的体验。

为帮助留学生更好适应在中国的学习生活，中国人民银行文山州分行、中国农业银行文山分行近日联合文山学院举办了“文山州提升境外来华人员支付服务宣讲会”，解读开立账户服务、日常消费、移动支付服务、现钞兑换等方面政策。

“当前，我们重点加强对外籍来华人员支付结算政策普及和现钞兑换、移动支付等便民服务措施的落地。下一步，我们将持续深化支付场景建设，对符合条件的商户开通外卡服务。特别是重点商圈、餐饮、超市等民生类商户，扩大外籍来华人员支付便利渠道。”农行文山分行党委委员、副行长廖云龙表示。

“能像在本国一样扫码支付，无缝衔接的感觉真是太好了！”25岁的巴基斯坦商人冉纳第一次来中国，首站落地北京。冉纳与合作伙伴选择在蓝色港湾碰头，商家的英文服务让他倍感意外。更为惊喜的是，结账时无需使用现金，也不用下载手机软件，直接用自己手机上的本国电子钱包纳雅贝支付即可。

SOLANA蓝色港湾商圈总经理张晓飞表示，蓝色港湾是海外游客和旅居人士喜爱的购物休闲地。目前商场商户收银台都有显眼的“可用你的本国钱包扫码支付”的英文提示，重点商户可接受Visa刷卡，很多餐厅不但提供英文菜单，部分服务员还能用英文交流。

“朝阳区是北京国际消费中心城市建设主承载区，拥有丰富的消费场景，全区有12个高品质商圈和106个购物中心。”北京市朝阳区商务局副局长王仁清说，蓝色港湾商圈作为朝阳区“一纵一横一核”商业带重要节点，位于使馆区周边，也是北京外籍人士的重要聚集区之一。朝阳区在蓝色港湾商圈创建支付服务示范街区，通过优化支付服务让更多境外宾客感受到跨境消费的友好和便捷。

拓展场景

在位于杭州拱墅区的杭州中国丝绸城，来自中亚地区的奥斯卡前来采购丝绸品。走进卓霞丝绸店铺，他相中了多件唐装、马褂、丝巾，但在付款时却发现现金没带够。“我们店铺可以用信用卡付款，包括Visa、万事达、运通等卡种。”在店员帮助下，奥斯卡使用万事达信用卡在农业银行的智能POS机完成了刷卡消费，买到了心仪的商品。

农行浙江省分行信用卡中心副总经理陈泉水表示，该行聚焦重点领域商户，加快推动商户国际卡收单改造，持续扩大外卡商户数量和覆盖面，方便境外来华人士刷卡消费。

4月11日，中国人民银行浙江省分行推出浙江省8大“支付便利化优质服务区”，首批8个服务区包括绍兴柯桥轻纺城、杭州湖滨商圈、义乌小商品城和舟山普陀山景区，以及杭州、宁波、温州、义乌4个主要出入境机场。

双语客服台、双语菜单、电子钱包、家乡钱包……4月8日，位于北京市朝阳区的蓝色港湾商圈成为“朝阳区支付服务示范街区”和全国首个“入境消费友好型商圈”。北京市朝阳区副区长张冠彬表示，将推动创建支付服务示范街区，多措并举推进全链条便利化服务，持续深化支付服务场景建设，聚焦“食、住、行、游、购、娱、医、学”等多个场景，不断巩固和扩大国际朋友圈。

商圈服务国际化是北京落实支付便利化工作的重点。“北京市将全面提升重点区域、重点场景的银行卡、移动支付、现金等支付受理环境，复制推广机场支付服务示范区建设的良好经验，打造一批无障碍支付服务示范区，为老年人、外籍来京人员等群体提供多元化支付服务。”北京市地方金融管理局副局长张颖表示。（记者李景、韩秉志、管培利）

(责编：方经纶、杨迪)

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