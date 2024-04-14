原标题：“东数西算”工程稳步推进

算力作为数字经济发展的重要支撑，为数字经济与实体经济深度融合提供了强大支持。2022年2月，“东数西算”工程正式启动。两年多来，随着一系列政策出台落地，国家枢纽节点建设取得阶段性成果，东西部算力资源空间分布不均衡局面得到较大改善。

一体化算网加快构建

构建全国一体化算力网，是应对新一轮科技革命和产业变革的战略举措，是推动区域协调发展、推进数据要素流通的关键一步。

为整合优化全国范围内的算力资源，更好满足各领域计算需求，降低算力使用成本和使用门槛，2023年12月，国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《关于深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚。

国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，实现各类算力资源科学合理布局，必须做好国家算力枢纽节点、国家数据中心集群与现有全国各地各类型算力设施的统筹、衔接和配合，形成合理分工、科学联动、高效协作机制，切实发挥国家布局的引领和示范作用，实现数据资源“一本账”、算力资源“一盘棋”。

“京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4个节点，立足服务重大区域发展战略实施的需求，进一步统筹好城市内部和周边区域数据中心布局。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏4个节点，在清洁能源供给方面具有天然优势，适宜建设绿色算力基地，通过积极承接东部地区中高时延业务，推动东部人工智能模型训练推理、机器学习、视频渲染、离线分析、存储备份等业务有序转移，并承担本地实时性数据处理。”国家数据局局长刘烈宏表示。

数据显示，截至2023年底，我国提供算力服务的在用机架数达到810万标准机架，算力总规模居全球第二位。

加速向多领域渗透

当前，算力正加速向交通、金融、教育、医疗、科技、能源等领域渗透，构建全国一体化算力网将赋能各行各业数字化转型升级，推进新型工业化和数字经济向纵深发展。

随着大模型等人工智能产业和应用的迅速发展，我国对智能算力资源的需求愈发旺盛。去年底，燧原科技发布“燎原”生态合作计划，携手产业上下游合作伙伴共建通用人工智能产业化联盟。“在通用人工智能生态体系中，算法和模型的创新是关键，数据是基石，算力是核心支撑，应用场景是驱动力，需要产业上下游各方齐心协力、紧密合作。”燧原创始人兼COO张亚林表示。

单志广认为，没有业务应用保障，算力设施就无法发挥应有作用，还可能会造成设施空置和能源空耗。需要各方共同开展面向性能、价格、效益、安全等方面的评估和测算，形成真正的应用需求供给和安全可信、可持续运营的长效动力机制。

“我国算力基础设施建设已达到世界领先水平，然而标准化普惠化算力服务统一大市场尚未形成，存在算力供给紧张与部分算力未能有效利用的矛盾。”中国信息通信研究院院长余晓晖表示。例如，我国东部经济发达地区算力供不应求，但区域内算力资源供给能力和增长潜力有限。西部地区具有大规模算力设施发展的资源禀赋优势，但本地需求不足，资源利用率不高。需要在统筹全国算力设施区域优化布局的基础上，解决好算力服务统一市场构建和资源全域有效利用问题。

协同推进智算中心建设

《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到2025年，算力规模超过300EFlops，智能算力占比达到35％。智算中心正成为支撑人工智能产业快速发展及经济增长的新动能。

“当前，各行业各领域对智能算力的需求日趋强烈，在适度超前建设数字基础设施过程中，算力建设的重中之重是智算中心。”单志广认为。

智算中心是基于最新人工智能理论，采用领先的人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的公共算力新型基础设施，通过算力的生产、聚合、调度和释放，高效支撑数据开放共享、智能生态建设、产业创新聚集。智算中心以AI服务器算力机组为算力底座，不断提升智能计算能力和速度，满足人工智能应用场景下大规模、多线并行的计算需求。

单志广表示，智算中心建设要通过领先的体系架构设计，以算力基建化为主体、以算法基建化为引领、以服务智件化为依托、以设施绿色化为支撑，从基建、硬件、软件、算法、服务等全环节开展关键技术落地与应用。

“在构建全国一体化算力体系的背景下，协同推进智算中心建设，加快东西算力资源的协调配合，通过智算中心提供普惠算力，有利于聚合人工智能产业链的要素资源和创新人才。”单志广表示，通过智算中心的系统优化布局，将实现全国算力、网络、数据、能源等协同联动，推动产业AI化，促进信息、装备、能源等行业突破关键核心技术瓶颈，抢占技术创新制高点，实现产品快速迭代和规模化应用，提升科技创新领域的影响力与竞争力。（记者李芃达）

(责编：方经纶、杨迪)

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