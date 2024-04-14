职业“国标”规范新业态
近年来，“考证热”不断升温。一张有含金量的职业技能等级证书成为很多人求职就业、岗位晋升的“敲门砖”。
人力资源社会保障部近日向社会公开征求社团会员管理员、秘书（商务）等111个职业的国家标准，有助于加快完善由国家职业标准、行业企业评价规范、专项职业能力考核规范等构成的多层次职业标准体系。
在“放管服”改革的推动下，我国对现行《国家职业资格目录》外的、社会通用性强、专业性强、技术技能要求高的职业（工种），由过去政府认定的做法改为实行社会化等级认定。发证机构由有备案、有资质的社会组织担任，并不等于政府部门当“甩手掌柜”，以什么样的标准来判定劳动者是否具备一定的技能水平，还需要权威专业有公信力的多方机构来校准，才能得到市场和社会认可，进而解决技能人才供需结构矛盾，促进产业升级和高质量发展。
此次公示的111个职业“国标”，每一条职业技能评价要求都经过了反复考量，涵盖了相关行业的基本岗位要求和等级评定办法，既体现了企业生产经营和劳动力管理的需要，也对从业人员的工作能力水平提出了规范性要求。以计算机软件测试员为例，为了体现数字行业技术迭代快、更新周期短的特点，新标准中明确评价方式既有理论考试，还有操作技能考核和综合评审。既强调增加技能的实用性与可操作性，还要动态适应社会经济发展和科技进步需求。
制定职业“国标”，另一个重要作用是改善行业秩序。部分民生需求呼声高的服务类行业还存在不规范问题。以月嫂行业为例，现行国家职业标准中没有月嫂这一职业，也没有“月嫂证”。此次公示的婴幼儿发展引导员职业，对从业者的培训学时、技能掌握、从业年限等作出明确要求，能在提高从业人员职业能力的同时，引导市场形成规范秩序，促进行业健康发展。
国家职业技能标准是技能人才培养的指挥棒、评价的度量衡、成长的方向标，定好标准、用好标准是稳定就业、提升劳动者素质的应有之义。为劳动者职业发展规划提供更多切实可行的帮助，有利于稳就业扩就业，更有利于推动实现人的全面发展，广大劳动者的饭碗才能端得更稳。（作者：敖蓉）
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