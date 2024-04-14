原标题：新技术描绘现代春耕图

记者近日在河南省滑县白道口镇蔡胡村种粮大户白学杰的麦田里看到，自走式喷灌机与翠绿的麦苗勾画出一幅现代化春耕图。“这种喷灌机可调整喷头、控制喷水量，非常节水。有高科技帮忙，种地省心了，土地含金量也高了。”白学杰说。

在小铺富强种植农民专业合作社的麦田里，往返穿梭的植保无人机正对小麦进行病虫害防治，微喷灌溉正在浇水。

“今年我们合作社新上了植保无人机和微喷灌溉设备，植保无人机雾化好、效率高，每天可以作业2000多亩地；微喷灌溉比普通灌溉成本低、效果好。这两种新农机，可对小麦的整个生长过程进行科学化、精细化管理，提高小麦产量。”该合作社负责人王付强说。

粮食要高产，除了现代化的农机设备，更要有专业的农技指导。“小麦拔节孕穗期，是水肥管理的关键时期，除了做好水肥管理，还要做好蚜虫、白粉病等病虫害的防治，保证小麦稳健生长，为夏粮丰收奠定坚实基础。”滑县农技推广中心副主任陈一品说。目前，滑县农业部门组织100余名农技人员分包乡镇，指导农民进行科学管理。

此外，滑县依托农民专业合作社、家庭农场、农业企业等社会化服务组织，积极推广病虫草害专业化统防统治服务。种粮大户王素娟今年第一次将自己的220余亩小麦托管给农业社会化服务机构。科学化的种植流程加上统一加工、销售，扣除服务费，预计今年比去年多收入2万多元。“现在种地方便了，浇地、打药到收获都机械化管理，产量也能提上去。”王素娟说。据了解，全县社会化服务组织数量超1000家，可为农民提供“保姆式”全托管、“菜单式”半托管等服务，大大降低农民种地成本，夯实夏粮丰收基础。（记者杨子佩、夏先清）

(责编：方经纶、杨迪)

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