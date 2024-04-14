原标题：科学规划智慧监管促产业升级

300兆瓦光伏及480兆瓦时储能绿色供电项目加快建设，锂电池组装工厂即将进行设备安装调试……走进位于内蒙古自治区乌海高新技术产业开发区低碳产业园的乌海国轩金动历新能源股份有限公司，处处是忙碌的建设场景。“光伏发的电一部分用于工厂生产，另一部分将配合公司新建的集中式光储充一体化充电站，为新能源重卡提供换电服务。”该公司制造总监温禹豪介绍，光伏电站建成后不仅能节能减排、降低成本，还将优化公司产业链条，提高竞争力。

乌海高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任赵永飞介绍，近年来，低碳产业园大力实施光伏、风力发电项目，推动绿电产业发展。目前园区绿电替代项目已开工建设，太阳能光热转化碳酸钙制氧化钙示范项目已落地。同时将实施锂电池全产业项目，延伸发展新能源装备制造和氢能产业，引进支持高载能产业绿色发展，培育风光氢储用一体化新能源产业集聚区。

“空天地”一体化生态环境智慧监管系统，是助力乌海市绿色发展的利器，可实现对异常排污的全面感知、精准定位、实时告警、快速管控。乌海市生态环境监控监测中心主任楚波介绍，“当监测浓度超过设定阈值，系统会自动报警，并联动高空视频进行抓拍，结合污染源定位，快速指导执法人员展开现场排查。目前全市重点工业企业和矿山企业均已接入系统”。

作为全国重要的煤化工、氯碱化工基地，乌海市正在加快实现由过去“一煤独大”向“多点发力”“多极支撑”的转型，由产业“四多四少”向产业高端智能、绿色融合发展的转型，特色产业链群提速突破。

目前乌海正在全力打造全球最大的1，4-丁二醇（简称“BDO”）一体化生产基地，加快建设总投资582亿元的5个BDO一体化及一批下游深加工项目，已批复BDO产能249.2万吨，完成投资202亿元，建成BDO产能100万吨，约占国内有效产能的22%；出台《乌海市促进可降解材料产业发展条例》，鼓励、引导公众使用可降解材料制品，全生物降解地膜在乌海及周边示范推广。

立足本地及周边地区产业基础厚实、消纳条件良好、电网支撑有力等优势条件，乌海大力推动抽水蓄能电站等项目相继落地建设，启动实施“阿电入乌”首期200万千瓦跨区域合作新能源项目，稳步推进龙源、绿发、宝武等15个新能源项目。此外，兴发有机硅一体化等一批硅基新材料项目加快建设、京运通多晶硅和虹源风能塔筒项目建成投产。乌海还引进了远景集中共享储能、融捷锂电池电芯及组装工厂项目，积极打造新增长极。

“我们将继续科学合理规划项目布局，开展能效普查，做好重点行业节能挖潜，把握项目投产节奏，提高新能源消纳比例，形成‘以节能促进产业转型升级，以发展推动节能减碳’的绿色高质量发展闭环。”乌海市发展和改革委员会党组成员、副主任宋新建说。（记者余健、陈 力）

(责编：方经纶、杨迪)

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