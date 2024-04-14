原标题：【科技前沿】我极地钻探技术达到国际先进水平

近日，参与中国第40次南极科考的3名吉林大学队员圆满完成科考任务返回学校。在本次科考中，吉林大学团队成功穿透了545米的冰盖，获取了连续冰芯及近半米的冰下基岩样品。这也是国际上首次在南极冰层深部冰下基岩进行有针对性的地质调查采样，标志着我国极地钻探技术已经达到国际先进水平。

参与本次科考的吉林大学团队负责人、吉林大学建设工程学院教授张楠介绍，2023年，吉林大学、中国地质大学（北京）和俄罗斯海洋与地质矿产资源科学研究所共同签订合作协议，合作开展极地考察与极地科学样品研究工作。本次考察的项目是在上述合作框架下，共同在南极开展的“东南极拉斯曼丘陵地区冰下地质环境研究项目”。吉林大学在今年项目现场实施中，主要负责提供钻探技术、钻探装备，选派专业人员，以及后期冰芯物理的研究。

张楠说：“此次成功钻取东南极拉斯曼丘陵地区冰下基岩样品是我国乃至国际极地钻探技术领域的一次重大突破，该钻探项目是迄今为止东南极成功取得岩心最深的冰下基岩钻探项目。成功钻取的冰下基岩样品将为南极冰川运动、冰下地质环境、冰下地质构造及地质活动的研究提供重要依据。”

吉林大学自2011年首次派队参加中国南极科考已历时13年，圆满地完成了多项任务，参与中国南极DomeA深冰芯钻探，实现取芯钻探803米，创造了我国极地深冰钻探深度纪录……此外，吉林大学还在极地热水钻、无污染热融探测器、冰孔测井仪、冰下沉积物取样器、冰芯物理研究等方面取得了重要突破。未来，吉林大学将不断在极地钻探新技术研发、冰物理、冰化学、冰下环境探测与极地快速清洁钻探技术等领域贡献智慧力量。（记者任爽 通讯员芦猛）

(责编：方经纶、杨迪)

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