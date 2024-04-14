青藏高原北缘首次发现大型碳酸岩型铌矿资源
2024年04月14日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：青藏高原北缘首次发现大型碳酸岩型铌矿资源
从青海省地质调查院获悉，中国科学院广州地球化学研究所和青海省地质调查院近期在青藏高原东北部的东昆仑大格勒地区，新发现了与碱性岩—碳酸岩杂岩共生的铌—稀土矿（大格勒铌矿床），经初步评估认定为大型矿床。研究人员认为，这一发现显示出巨大的矿产资源开发前景。相关研究成果发表于《大地构造与成矿学》。
铌和稀土是我国重要的战略性矿产资源，铌依赖进口，稀土则是我国的优势矿产。目前，我国还没有可供规模开发利用的铌—稀土矿山。
据了解，铌和稀土矿床在全世界分布广泛，且类型多样，其中与碱性岩—碳酸岩杂岩相关的矿床是铌与稀土资源最重要的来源。研究人员介绍，此次发现的碳酸岩型铌矿床，为开展相关杂岩体成因以及成矿机制研究提供了重要机遇，这些研究也将为后续矿产勘查工作提供科学指引，展示出良好的找矿前景。
大格勒铌矿床是我国在青藏高原北缘首次发现的大型碳酸岩型铌矿资源，初步研究显示，其粒径和赋存形式明显优于白云鄂博等国内主要铌矿床。大格勒铌矿床的发现不仅极大地扩展了我国潜在铌资源区及勘查范围，还可为突破我国现有铌资源“提取难、利用难”瓶颈提供契机。（记者万玛加、王雯静）
(责编：方经纶、杨迪)
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