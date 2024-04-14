原标题：【科技前沿】我国牵头实施的OSF大科学计划全球合作网络已覆盖超50个国家

从自然资源部第一海洋研究所（简称海洋一所）获悉，联合国“海洋科学促进可持续发展十年”（简称“海洋十年”）第二届大会近日在西班牙巴塞罗那召开，会上发布，由我国海洋一所牵头的联合国“海洋十年”海洋与气候无缝预报系统（OSF）大科学计划实施两年多来，全球合作网络已经覆盖来自50多个国家的70多个机构。非洲是受全球气候变化影响最为显著，同时也是应对能力最为薄弱的地区之一，OSF大科学计划已经与20余个非洲国家的机构建立了合作。

据了解，OSF大科学计划于2022年正式获批，由全球25个国家的34家海洋与气候科研机构和3个国际组织共同发起，是我国物理海洋学领域首个在联合国框架下发起的大科学计划，旨在跨越从目前的7天预报到数月短期气候预测之间的海洋预报“盲区”，与国际合作伙伴共同推动海洋与气候预报能力的大幅提升，标志着我国在海洋与气候预报预测这一国际高度关注的领域，已从长期的科技积累与发展阶段跨入了国际科学引领阶段。这一计划自实施以来，积极践行“海洋十年”提出的“构建我们所需要的科学，打造我们希望的海洋”这一核心使命，以海洋与气候预报领域科学突破和提供全球急需的国际公共产品为支撑。

据海洋一所有关负责人介绍，经过30余年的国际合作积淀，该所在参与全球海洋治理中已跨入世界第一方阵，并在联合国“海洋十年”国际倡议和机制中发挥了关键性作用：该所乔方利研究员作为我国唯一代表深度参与了“海洋十年”蓝图绘制和实施过程督导，并作为“海洋十年”第二次大会组委会我国唯一专家；该所承建了我国唯一“海洋十年”海洋与气候协作中心，协调国内外若干大科学计划的实施，突破海洋与气候预报关键理论与技术，发起了OSF大科学计划，被联合国教科文组织政府间海洋学委员会作为最佳实践向全球推介；积极推动海洋与气候观测国际共同设计，推介我国在海洋与气候观测领域的颠覆性技术突破。

另据了解，迄今，海洋一所已与30多个重要海洋国家的50余家海洋科研机构建立了长期的交流与合作关系，在海洋与气候观测与预测、海洋防灾减灾、海洋生态系统与生物多样性保护、海洋地质等领域牵头发起和参与实施了一系列国际合作项目，与相关国家合作建设了一批观测站，实施了一系列联合调查航次，为我国深度参与全球海洋治理发挥了重要支撑作用。（记者杨舒）

(责编：方经纶、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经