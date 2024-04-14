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拥抱AI——消博会上的消费新体验

2024年04月14日08:34 | 来源：光明日报
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原标题：拥抱AI——消博会上的消费新体验

第四届消博会开幕首日，人头攒动，展品琳琅满目。在五光十色的各类消费品中，琴、棋、书、画无所不能的人工智能（AI）技术产品尤其夺人眼球。从本届消博会上可以看到，越来越多的人工智能技术已被应用到各类生活消费场景，正逐渐走入千家万户。

在湖北展台前，智能机器人“盈盈”轻舒双臂，扭动腰身，伴随着悠扬乐曲婀娜起舞。“我们的智能机器人未来计划应用到智慧养老领域。目前的‘盈盈’采用具身智能，配有30多个柔性关节，可以完成倒咖啡等精密复杂的动作。希望在未来的应用场景中，能够实现针对老人日常活动的人性化服务。”溯元文化科技有限公司总经理高帅介绍。

展台另一侧，两位少年正饶有趣味地与两个“元萝卜”AI下棋机器人对弈。旁边，基于AI系统的“数字美人”靓妆幽独，在一人高的屏幕中频频挥手，静静倾听观众的提问并给出回答……

在科大讯飞展台前，由AI学习机控制的机械臂稳执毛笔，饱蘸浓墨，在宣纸上挥写下“年少有成”“金榜题名”等吉语，吸引了一大批孩子和家长驻足拍照。“该书法作品需要用机械臂来复现书写轨迹，目前准确性可以达到90%左右。我们还在进一步研发机械臂的绘画功能。”科大讯飞工作人员李道林介绍。据悉，科大讯飞携全线大模型升级产品亮相本届消博会，其中讯飞星火大模型自去年5月发布以来不断迭代升级，在数学、语言理解、语音交互等7大核心能力上都有全面提升。

“以小见大，消博会、科大讯飞的成长与国家的发展脉络相互关联，共同见证了中国消费市场的蓬勃发展和科技创新的壮大。”科大讯飞消费者事业群副总裁战文宇表示，“消博会为中国消费市场的开放和升级提供了一个平台。”

AI技术的广泛应用，遍及会场内外。走进海南国际会展中心大门，观众一眼就能看到一扇巨大的电子屏，不断滚动播出消博会最新信息及参展商们的布展动态。这个不断更新的大屏是本届消博会的专属“AI电视”，播放的新闻全部由AI自动生成。

据了解，如此全方位、全周期、全流程采用AI技术赋能的大规模消费品博览会，在全国范围内尚属首次。（记者王轩尧、王晓樱）

(责编：方经纶、杨迪)
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