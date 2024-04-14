人民网北京4月14日电 （记者杨曦）今年以来，各地区各部门加快推进交通、能源、水利等基础设施重大工程项目建设，为巩固和增强经济回升向好态势注入强劲动力。据国资委网站消息，近日，一系列重大工程项目建设屡屡取得新的突破，稳步推动经济社会高质量发展。

4月3日，随着主桥最后一根吊索连接成功，世界级跨江工程龙潭长江大桥主桥合龙，大桥施工进入收尾阶段。龙潭长江大桥连接江苏南京、扬州两市，是宁镇扬一体化的重要交通设施，建成通车后从龙潭出发6分钟可到仪征、半小时直达扬州主城，预计今年年底前建成。（图片来源：国资委官网）

华能硬梁包水电站位于四川省甘孜州泸定县境内，总装机容量111.6万千瓦，属于国家“十三五”水电重点项目。计划2024年10月首台机组发电，2025年4月全部机组投产发电。电站建成投产后，平均年发电量超50亿千瓦时，每年可节约原煤消耗223万吨，减少二氧化碳排放357万吨。图为近日正加快建设中的华能硬梁包水电站首部枢纽航拍。（图片来源：国资委官网）

3月24日，在中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司中船长兴造船基地，4艘17.4万立方米级LNG运输船实现同坞建造。该公司进一步提升大型LNG运输船的建造速度和效率，开启“加速度”模式，释放LNG运输船建造产能。（图片来源：国资委官网）

近日，中国华能昌江核电二期工程项目一派繁忙景象，工作人员开足马力抢进度、忙生产，稳步有序推进项目建设。该项目是“十四五”期间我国首个开工的核电项目，计划2027年初全部投运，届时每年可向海南输送清洁电量180亿千瓦时，相当于减少标煤消耗550万吨，减排二氧化碳1300万吨。（图片来源：国资委官网）

近日，由中国铁建所属中铁十四局承建的通甬高铁苏州东隧道“通甬园梦号”盾构机刀盘顺利下井。通甬高速铁路是国家“八纵八横”高速铁路网沿海大通道的重要组成部分，建成后，将大幅拉近长三角核心区主要城市间的时空距离，对于优化长三角高铁路网布局乃至完善全国交通网络、推进长三角更高质量一体化发展等具有重要意义。图为“通甬园梦号”盾构机刀盘。（图片来源：国资委官网）

(责编：杨曦、高雷)

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