第四届消博会期间，太平财险党委委员、副总经理，董事会秘书刘洪涛接受人民网记者采访。人民网记者 翁奇羽摄

人民网海口4月14日电 （黄盛）在第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）期间，太平财险党委委员、副总经理，董事会秘书刘洪涛接受人民网采访时表示，四年来通过建设全品类保险服务体系，中国太平持续为消博会提供保险保障服务，加速融入服务国家及海南自贸港建设的大局。

“消博会是我国首个以消费精品为主题的国家级展会，体现着海南建设自由贸易港的政策优势，也展现了中国市场面向全球、持续推进高水平对外开放的信心。”刘洪涛表示，中国太平连续四年为消博会提供风险保额累计达120亿元，保险保障服务覆盖筹办单位、承办单位、参展商和采购商等主体的运输、报关、参展和售后等全部流程。此次展会，中国太平旗下太平人寿、太平财险、太平养老、太平产业和太平金服等一同为中外参展商、采购商、观展市民等普及金融保险知识，提供保险产品介绍、业务咨询和服务。

伴随着海南自贸港的建设，中国太平不断健全保险服务体系，构建以保险为主体，保险投资、康养产业和金融科技协同发展的生态格局。截至2023年末，集团在琼的有效个人客户89.4万人，有效企业客户2834家，职业年金期末管理资产达24.9亿元。

刘洪涛介绍，中国太平充分发挥保险长期资金优势，通过债权投资计划、债券投资、融资租赁等方式，为海南自由贸易港建设提供资金支持。截至2023年末，集团在琼存量投资规模达54亿元，一系列重大项目落地海南，加大保险资金利用力度。

在海南自贸港的建设中，“一本三基四梁八柱”战略框架聚焦在服务海南旅游业、现代服务业、高新科技产业和热带农业四大主导产业，这需要发挥金融保险的经济补偿和风险管理作用。刘洪涛说，太平财险服务医疗康养业，在全国研发推出超额医疗责任险、康养中心商业综合责任保险；积极发展建筑行业安全生产责任保险，为基建行业提供保障，为海南省中小企业提供疫情防控营业中断损失补偿保险；服务新能源发展，承保海南分布式光伏项目保险；服务国家重点科研项目，承保“深海勇士号”“奋斗者号”深潜器、中核集团海南昌江核电项目、国家储备油库项目建工等一揽子保险；近四年累计为自贸港政府和各行业提供风险保障2800多亿元。

“太平财险将服务国家战略向纵深推进，放大海南创新金融保险服务的前沿优势，关注实体经济、民生保障、乡村振兴、绿色金融、小微企业等重点领域，重点探索为海南深远海养殖、热带农业、航远物流、旅游行业等提供风险管理和保险保障服务，加速融入服务国家及海南自贸港建设大局。”他说。

(责编：方经纶、高雷)

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