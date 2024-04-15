本报记者 王俊岭

4月12日，中国人民银行发布了一季度金融统计数据。最新数据显示，截至3月末，广义货币（M2）余额304.8万亿元，同比增长8.3%；狭义货币（M1）余额68.58万亿元，同比增长1.1%；流通中货币（M0）余额11.72万亿元，同比增长11%。对此，分析人士普遍认为，今年以来，信贷总量稳定增长，贷款利率保持低位，对实体经济起到稳固的支撑作用，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。

M2余额超过300万亿元

3月末，中国广义货币（M2）余额超过300万亿元，达304.8万亿元。对此该如何看待？

中国民生银行首席经济学家温彬对本报记者说，足够大的货币存量规模为促进投资、消费和整个宏观经济恢复奠定了基础。整体看，中国货币供应和实体经济的需求是相匹配的。同时也要看到，随着中国经济加快恢复、结构转型升级、新动能进一步培育，存量资金的使用效率也需提升，从而使稳增长和防风险更好平衡。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，尽管300万亿元的M2规模较大，但不会因此在中国引发高通胀。“宏观调控的一个重点就是要管住货币总闸门，严防货币超发引发高通胀。在当前物价水平偏低的背景下，政策面的重点是在强调将M2增速控制在实际经济增速和目标物价涨幅之和的附近，推动物价水平温和回升。”王青说。

国家统计局数据显示，1—3月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。3月份，全国居民消费价格环比下降1.0%。同时，随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，工业生产者出厂价格指数（PPI）也总体平稳。

“过去10年，我国通货膨胀率常年保持3%以下，较为温和。在实践中，金融对实体经济重点领域和薄弱环节的支持力度仍在不断加强。”招联金融首席研究员董希淼说，随着实体经济对资金的需求不断增加，广义货币（M2）的使用效率有望显著提升。特别是在结构性货币政策的引导下，金融资源正在更多地投向科技创新、先进制造、绿色发展、小微企业等重点领域和薄弱环节。

社会融资规模增势向好

在此次披露的数据中，除了货币总量之外，存贷款数据同样备受关注。央行数据显示，3月末，本外币存款余额301.41万亿元，同比增长7.6%；本外币贷款余额251.81万亿元，同比增长9.2%。与今年1月末本外币存款余额同比增长8.9%、2月末本外币存款余额同比增长8.1%相比，3月份存款增速继续稳步下降。

信达证券首席宏观首席分析师解运亮说，最近几年，中国居民存款经历了快速增长。自去年3月起，存款增速进入下行通道。分部门来看，居民和企业两大部门一季度都实现了存款同比少增。

与此同时，社会融资规模增势向好。央行发布的信息显示，据初步统计，2024年3月末社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为244.59万亿元，同比增长9.2%。从结构看，3月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%，同比高0.3个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比持平；委托贷款余额占比2.9%，同比低0.3个百分点；信托贷款余额占比1.1%，同比高0.1个百分点。

“3月份社会融资规模增量高于市场预期。”中银证券首席宏观分析师朱启兵说，3月信贷增量整体延续此前的平滑特征，呈现“企业信贷不弱、居民信贷不强”的状况，企业存款大幅同比少增表明信贷空转现象得到改善。

董希淼说，3月末绿色贷款、普惠小微贷款、制造业中长期贷款增速均保持强劲，金融加大对重点领域和薄弱环节的精准支持。但同时也要看到，有效融资需求仍然相对不足，市场信心和预期还有待进一步提振。

持续降低实体经济融资成本

央行货币政策委员会2024年第一季度例会认为，当前外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能不足，通胀出现高位回落趋势但仍具粘性，发达经济体利率保持高位。中国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。今年以来，宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。

值得注意的是，在这一过程中，各类市场主体的融资成本不断降低。“截至今年3月末，全国普惠型小微企业贷款余额31.4万亿元，同比增速21.1%，较各项贷款增速高12个百分点。今年一季度，全国新发放普惠型小微企业贷款利率4.42%，较2023年下降0.35个百分点，2018年以来累计下降3.51个百分点。”国家金融监管总局普惠金融司负责人冯燕说。

“2024年我国货币政策的空间仍然较大。预计央行将继续加强对金融机构的引导，进一步降低实体经济融资成本。”董希淼对本报记者说。

谈及下一步政策取向时，央行货币政策委员会表示，要精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，推动经济良性循环。

(责编：卫嘉、白宇)

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