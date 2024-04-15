本报记者 屈信明 姚雪青 王永战

长广溪智能制造（无锡）有限公司的协作机器人在进行汽车智能部件自动装配。

孙 斌摄

数据来源：工业和信息化部等

习近平总书记强调，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。去年底召开的中央经济工作会议提出，要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。今年的《政府工作报告》提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

近年来，各地区各部门有针对性地出台一系列政策举措，积极推动资金要素向人工智能领域流动，加强创新链与资金链深度融合，助力人工智能产业高质量发展。

量身定制金融服务，优化科技创投生态圈

从搬运上料到螺丝锁付，再到视觉质检和电路板焊锡……高效协同完成一系列高强度复杂精细生产工作的，是一个个搭载协作机器人的“柔性小工”。忙碌的“柔性小工”自重只有21千克，功率仅为传统工业机器人的1/4，却在各自的“工作站”中，分工明确又环环相扣地完成全链条组装工作。

“柔性小工”产自江苏省无锡市滨湖区的长广溪智能制造（无锡）有限公司。“把应用人工智能技术的协作机器人投入新能源汽车生产领域，能有效提高生产智能化水平和管理效率。”公司战略中心总监陈世恒说，作为柔性智造关键部件，近年来协作机器人市场推广速度持续加快，未来有望被广泛应用于工业生产、日常生活以及特种领域。

成立于2018年的长广溪智造是一家数字化智能制造装备科技型企业，是省级高新技术企业。企业能够在人工智能领域“大展拳脚”，与“金融活水”源源不断的支持密不可分。

“去年，企业迎来重要发展机遇，计划大规模量产协作机器人以及汽车智能部件。可业务快速拓展，研发及生产费用需求大幅增长，公司遭遇了流动资金短缺。”陈世恒说，滨湖区政府企业服务专员在了解到企业的难处后，第一时间帮企业与银行牵线搭桥。很快，中国银行、江苏银行和浦发银行派出支行行长和信贷经理组成的入企服务小分队上门服务，为企业量身定制“综合金融方案包”——包括500万元锡科贷、200万元人才贷和500万元普惠贷；三款产品皆为无抵押信用贷款，利率仅为3%左右，放款周期均在5个工作日以内。

“信贷资金真是‘及时雨’！我们立刻扩充研发团队、扩大生产规模，加大新一代车规级高速协作机器人的研发量产。”陈世恒介绍，目前，AGV复合机器人、人工智能视觉检测工作站、便携式焊接工作站等行业自动化解决方案已经被广泛应用于合作伙伴的生产线，今年公司产值预计达到1亿元以上，将实现同比翻番。

“我们结合人工智能领域企业特点，利用专利、知识产权、商标等对企业进行精准风险评估，提供更有特色的信贷产品；同时还创新科技金融授信试点模式，下放审批权限至市级分行，建立快速、高效的专项审批通道。”中国银行滨湖支行有关负责人说。

筑巢引凤来，滨湖区把构建科技创投生态圈作为重要抓手，积极营造适宜工业算力、智能制造等领域企业发展的融资环境：支持金融机构为种子期、初创期科创企业提供纯信用贷款；打造区域创投产业集聚区，先后引进了中电投资、苏民资本、远创资本等一批投资机构，聚焦“投早、投小、投硬科技”，累计投资了400余个具有高成长性和技术壁垒的优质项目等。

从全省看，江苏省目前已推出一系列政银合作信贷产品，由省普惠金融发展风险补偿基金提供贷款风险补偿，引导金融机构加大对科技型企业的支持。截至3月底，全省普惠基金已支持合作银行向13610家高新技术企业、17511家科技型中小企业分别投放普惠低息贷款1283亿元、1356亿元。

发挥财政资金引导作用，促进资本、人才要素聚集

输入一段文字，一条视频即刻生成。视频里，人物表情生动，运动镜头流畅……在四川省成都恒图科技有限责任公司会议室里，创始人段江展示了一段时长41秒、带有字幕和配音的人工智能生成视频。用户输入文字提示词后，Clipfly先将提示词生成图片，也就是视频帧，再将图片生成视频片段。展示结束后，算法工程师、软件开发和测试人员开始讨论Clipfly的更新升级。

今年1月底，段江的公司创新推出一站式人工智能长视频制作平台Clipfly，集合人工智能视频生成、人工智能视频增强、视频编辑等功能，两个多月时间里，这款软件已在海外拥有约10万用户。“人工智能视频制作平台要赢得市场欢迎，不能仅仅停留于生成，还得为视频匹配字幕、转场、配音等各种元素。公司创新推出新软件，既依靠自身长期技术积累，也离不开一系列鼓励支持创新的好政策。”段江说。

段江在西南财经大学任教，通过科技成果转化创建了恒图科技。“成长道路上，恒图科技获得许多政策支持。我们的主要市场是海外客户，出海软件免增值税的政策对公司产品‘走出去’发挥重要作用。此外，租房补贴等政策帮助公司进一步压降经营成本，把更多资源集中在研发创新上。”段江说。

人工智能产业发展既离不开资金投入，也需要算力支持和相关人才积累。今年以来，政策红包不断。

今年初，《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》发布，提出鼓励企业、科研机构研制人工智能开发框架，对经认定的“首版次”软件产品，按一定比例对研制企业、应用单位分别一次性给予最高250万元的资金补贴；鼓励企业、科研机构创建人工智能领域国家级科技创新平台，对新获批建设的人工智能领域全国重点实验室、国家工程研究中心等，给予最高300万元支持；支持企业、高校院所开展核心算法研发，对取得国家科技重大专项、国家重点研发计划立项项目成果或国家科学技术奖获奖成果并在蓉落地转化的，给予最高1000万元经费支持等。

成都市财政局有关负责人介绍，当地先后出台大数据产业专项政策、算力产业政策。比如，创新算力券供给机制，用于企业购买当地算力服务或交易数据产品时抵扣一定比例费用，2024年，从市级新经济发展专项资金中安排预算3270万元，用于支持大数据、算力券等项目，较去年提升21.7%。目前，成都市已初步构建以数据为基础、算力为动力、算法为核心的人工智能产业财政政策体系，提升财政资金使用效益，促进人才、资本等要素聚集，助力人工智能产业高质量发展。

“在人才补贴等政策支持下，如今我们已经汇聚起100多人的技术队伍。各项政策精准有力，让我们有信心不断创新突破。”段江说。

汇聚政策合力，破解融资难点堵点

人工智能不仅其自身市场前景可观，更对赋能制造业发展和传统产业升级具有重要作用。加快推动人工智能落地应用，全方位推动相关产业发展，各地各部门纷纷拿出务实举措：

北京市提出发挥政府投资基金引导作用，支持长期资本、耐心资本面向人工智能芯片、框架和核心算法开展早期硬科技投资，持续做好人工智能企业挂牌上市培育工作；深圳市提出加大财政资金投入力度，形成规模达1000亿元的人工智能基金群，鼓励相关企业在境内外开展多层次股权融资……

专家表示，未来，推动人工智能高质量发展，还要结合该领域特征，进一步精准施策、凝聚政策合力，有针对性地打通融资难点堵点。

金融是科技创新的受益者，也是科技创新的重要推动者。专家表示，要推动科技产业金融一体化发展，更好发挥金融“催化剂”作用。

今年初，工业和信息化部等7部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入，实施“科技产业金融一体化”专项，带动更多资本投早、投小、投硬科技。鼓励政策性银行和金融机构等加大投入，引导地方设立未来产业专项资金，探索建立风险补偿专项资金，优化风险拨备资金等补偿措施。

“聚焦生物制造、人工智能、数字技术、商业航天、内河船舶、低空经济等领域挖掘早期硬科技项目，引导金融资本、社会资本、产业资本接续投入。”工业和信息化部有关负责人说。

业内人士指出，对人工智能行业企业而言，往往是技术专利及虚拟资产较多，固定资产较少，导致银行开展信贷服务时面临评估定价难题。对此，金融业要针对人工智能行业特点，加大研发投入，依法合规运用新一代信息技术，在风险评估等关键环节加强创新，更好满足科技型企业融资需求。

“同时，还要用好用足科技创新和技术改造再贷款等政策工具，不断提升金融服务质效。”招联首席研究员董希淼说。

“要激发金融业服务科技自立自强的积极性，为加快发展新质生产力持续赋能。”江苏省财政厅有关负责人说，将进一步发挥贷款风险补偿机制作用，引导融资担保扩面、增量、降费，支持人工智能领域相关企业发展。

此外，人工智能产业链长、涉及环节众多。专家表示，应加强对人工智能发展链条特征及政策需求的研究，完善顶层设计，加强相关支持政策的普惠性、包容性、协调性和延续性，研究对需求端给予合理补贴。同时，各地可因地制宜投资打造细分领域优势产业，强化区域协同配合与良性竞争，更好推动人工智能高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年04月15日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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