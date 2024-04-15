原标题：优化税收服务助推产业升级

国家税务总局近日宣布，将于4月底前实现资源回收企业“反向开票”。今年以来，作为与经营主体打交道最多、联系最紧密的部门之一，税务部门直击行业痛点和企业需求频出改革实招，为产业升级注入更多动能。

推动行业规范发展

所谓“反向开票”，即发票的开具流程与常规流程相反，由购买方向销售方开具发票。“这不仅仅是一个开票的问题，而是事关整个资源回收行业发展秩序。”天能控股集团有限公司副总裁王团维表示。

记者了解到，因为上游多为散户，许多资源回收企业较难取得合规的增值税发票，导致税收成本较大。一些地方借此在招商引资中违法违规给予部分资源回收企业税收返还和奖补，形成“政策洼地”，造成“劣币驱逐良币”，不利于行业健康发展。

国家税务总局局长胡静林近日表示，税务部门正开展相关业务制度完善改进和信息系统升级改造等工作，4月底前实现资源回收企业“反向开票”。同时，让持续开展出售报废产品业务的自然人也能按现行税法规定享受增值税免征或减征政策。

“‘反向开票’能提高交易效率，降低税收成本和涉税风险，让我们安心拿票、踏实经营。”杭州富阳好宇废旧物资回收有限公司总经理钱洪春表示。

如何确保相关企业充分享受政策利好？据了解，税务部门将依托税收大数据，精准筛选符合优惠政策享受条件的纳税人。同时，对不法分子利用“反向开票”及地方违规招商引资造成的“政策洼地”进行虚开骗税的违法行为进行严厉打击，维护市场公平。

有力落实结构性减税

落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，将有力带动产业转型升级。记者近日了解到，各地以“2024年便民办税春风行动”为契机，广泛开展调研问需，针对难点痛点推出系列务实举措，持续加大结构性减税降费政策落实力度。

“今年以来，我们持续深化税收优惠政策体检等举措，支持科创企业用好用足国家层面的研发费用加计扣除、科技成果转化现金奖励个税优惠等税收优惠政策，助力企业加快前沿布局、实现深度转型。”上海市税务局局长程俊峰介绍，在第33个全国税收宣传月期间，上海税务部门打造“科创税立方”宣传服务品牌，问计问需科创企业，推动科技创新相关税收优惠直达快享。

“四川税务部门深化‘税银互动’‘税电指数贷’等惠企行动，推动信贷资源投向科技创新、先进制造业等关键领域，发挥税收大数据作用补链助企。”四川省税务局局长李杰表示，将持续优化升级政策精准推送机制，深化税收大数据运用，帮助创新企业及时享受政策，更好推动制造业企业向高端化、智能化、绿色化转型升级。

据了解，税务部门今年还将编制支持制造业发展的税费优惠政策指引，帮助纳税人缴费人更好理解和适用税费优惠政策。同时，将持续优化税费优惠政策精准推送，发挥工作机制作用，切实解决纳税人缴费人申报享受遇到的问题。

精细服务科创企业

科创企业健康发展是产业升级的重要支撑。税务部门不断提升税费服务精细化水平，助力科创企业成长壮大。重庆税务部门近日围绕提供全生命周期税费政策支持等方面，推出17条举措支持科创企业高质量发展。比如，探索细化科技型企业信用修复机制，提升优质科技型企业纳税信用等级，拓展纳税信用应用场景；对轻微违法行为按规定落实“首违不罚”政策，支持科技型企业小错自纠、自我更正……

北京税务部门编写了《北京市支持科技创新主要税费优惠政策汇编》，覆盖6大类48项税费优惠政策，为科创企业提供菜单式和一站式服务，推动税费优惠应享尽享；福建税务部门通过开展新办经营主体“开业第一课”、推广“在线窗口”服务、提升碳排放交易开票便利度、推动“税信码”入驻“闽政通”等措施，系统提升税费服务能效；深圳税务部门近期发布了税收支持科技创新系列举措，涵盖落实税费优惠政策、发挥税收激励作用、深化深港税收交流合作等方面。

“随着相关改革举措扎实落地、系列税费优惠直达快享、服务科创企业效能持续提升，将进一步激发企业创新发展的内生动力和活力，为培育发展新质生产力拓展更大空间。”北京大学国民经济研究中心主任苏剑表示。（记者董碧娟）

(责编：方经纶、陈键)

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