原标题：特色产业“一地生四金”

行走在山东省泰安市岱岳区郑寨子村，大棚绵延铺展，在阳光照射下拼成了一块块“银色版图”。

日光大棚内的无花果树已冒出新芽。见到园区负责人刘成利的时候，他正和农户一起为果树施肥。“去年村里无花果亩产约5000斤，大部分都是订单销售，13个棚加起来卖了100多万元。”刘成利说，反季节无花果供不应求，今年村里计划再扩建几个大棚。

党支部领办合作社，村民既当股东又当员工，是郑寨子村壮大村集体经济的秘诀。该村成立慧鑫农作物专业合作社，全村1600亩土地全部流转到合作社，村集体对土地资源统一管理、规划和运营，发展反季节无花果等特色产业。

“随着合作社产业壮大，不仅解决了土地资源闲散、发展资金不足问题，还为150多位村民提供了就业岗位。”郑寨子村党支部书记亓会峰说，去年村集体收入达56万元，10%列入集体收益，30%作为村民分红，60%作为村民再入股，实现循环发展。

产业兴旺，让曾经仅靠务农为生的村民有了新身份——汶阳寨现代农业产业园的工人。“以前种玉米小麦，现在土地流转，我在这里打工一个月能挣2000多元。加上土地流转费和分红，年收入有3万多元。”村民赵维圣说。

“农民土地流转获租金、土地入股得股金、就地打工挣薪金、村集体获公益金，村里还构建了泰山金银花苗木中草药产业园、汶阳寨现代农业产业园和汶阳寨生态休闲旅游区，产业支撑实现了‘一地生四金’。”亓会峰说。

看到村里产业蓬勃发展，“80后”青年贾涛返乡经营起了家庭农场。集生态采摘、农事体验于一体的特色休闲农业，让他年收入达15万元。

随着村集体经济不断发展，村里建成双向四车道的中心大街，沥青路铺到了每户门口……处处透露着新生活带来的新气象。如今，无花果已经成了郑寨子村的金字招牌，助力村民增收致富。（记者王金虎）

(责编：方经纶、陈键)

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