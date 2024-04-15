人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

田间管理更精细

2024年04月15日08:27 | 来源：经济日报
小字号

原标题：田间管理更精细

4月11日，在天津市宝坻区南燕窝村的振兴禾苗培育专业合作社育秧基地，日光温室大棚并排而立，农户正在进行小站稻育秧。如今，从播种、覆土到施肥，现代化农用机械已经成为农户的标配。

不远处的史各庄镇朱杨庄村蔬菜大棚里，草莓西红柿长势良好。村里邀请的农业技术人员正在田间地头指导新品种的种植管理。“专家建议我们控制好土壤湿度，加强防虫防病等方面的管理，保障高产丰收。”朱杨庄村农民陈百山说。

根据农情调度，今年宝坻区春播作物意向种植面积为55.8万亩，其中粮食作物为53.4万亩，蔬菜以及其他经济作物2.4万亩。宝坻区农业中心研究员哈德卿介绍：“从3月23日起陆续开始水稻播种，截至目前，宝坻区水稻育秧面积为2980亩。”

为抢抓农时，宝坻区相关部门组织技术人员赶赴水稻种植大户家，从育秧时期的选种、浸种药剂的选用、浸种时间的掌握等各方面为稻农提供技术服务，确保培育出健壮秧苗。

黄庄镇黄庄村水稻种植大户马瑞敏说：“近几年，宝坻区推广‘合作社+农户’形式，实行规模化育秧、集中育种、统一管护、订单配送。合作社还为种植户提供优质秧苗，在一定程度上改变了过去种粮人数少、种植面积分散、种植效益低的情况。”

今年以来，宝坻区发布田间管理技术指导相关文件5个，组建技术指导服务小组开展服务。宝坻区农业农村委副主任、农业发展中心主任李志国介绍，在农资农械保障方面，目前已完成种子、化肥、农药等农资储备2万吨，农机具检修3000台。启用生产信息定期调度机制，及时追踪农情进展，精确指导农户开展田管。

做好技术指导、农资农械保障之外，宝坻区还认真落实防灾减灾措施，目前已完善发布农业气象灾害风险预警机制，提前开展防灾减灾技术培训。

李志国介绍，宝坻区正在开展全区小麦单产提升整建制区推进项目，力争通过补施锌肥、后期“一喷三防”等一系列技术措施，推动全区农作物大面积均衡增产和效益提升。（记者周琳）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消博会观察：步履无国界、购物零时差、投资共携手
　　冲一杯牙买加咖啡，品一口意大利干白葡萄酒，嚼一块加拿大纯可可巧克力，切一片西班牙伊比利亚火腿，戴上捷克水晶项链，拿上日本蜡笔，穿上英国时尚潮牌风衣，喝一杯智能机器自出茶饮…… 走进第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）现场，来自全球71个国家和地区的超过4000个品牌，带来了琳琅满目的各式消费品，让观展者目不暇接“一展逛全球”。 跨越时差 畅联全球 第四届消博会捷克展区展示的水晶饰品，吸引了观展者试戴。…
全国消费品以旧换新行动——海南站暨海南国际消费季活动正式启动
　　人民网北京4月14日电 （焦磊、实习生张泊洋）据商务部消息，为贯彻落实关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作部署，商务部发布《推动消费品以旧换新行动方案》，并组织开展“全国消费品以旧换新行动”系列地方站活动。4月13日，“全国消费品以旧换新行动——海南站暨海南国际消费季启动仪式”在海口举办。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部