原标题：田间管理更精细

4月11日，在天津市宝坻区南燕窝村的振兴禾苗培育专业合作社育秧基地，日光温室大棚并排而立，农户正在进行小站稻育秧。如今，从播种、覆土到施肥，现代化农用机械已经成为农户的标配。

不远处的史各庄镇朱杨庄村蔬菜大棚里，草莓西红柿长势良好。村里邀请的农业技术人员正在田间地头指导新品种的种植管理。“专家建议我们控制好土壤湿度，加强防虫防病等方面的管理，保障高产丰收。”朱杨庄村农民陈百山说。

根据农情调度，今年宝坻区春播作物意向种植面积为55.8万亩，其中粮食作物为53.4万亩，蔬菜以及其他经济作物2.4万亩。宝坻区农业中心研究员哈德卿介绍：“从3月23日起陆续开始水稻播种，截至目前，宝坻区水稻育秧面积为2980亩。”

为抢抓农时，宝坻区相关部门组织技术人员赶赴水稻种植大户家，从育秧时期的选种、浸种药剂的选用、浸种时间的掌握等各方面为稻农提供技术服务，确保培育出健壮秧苗。

黄庄镇黄庄村水稻种植大户马瑞敏说：“近几年，宝坻区推广‘合作社+农户’形式，实行规模化育秧、集中育种、统一管护、订单配送。合作社还为种植户提供优质秧苗，在一定程度上改变了过去种粮人数少、种植面积分散、种植效益低的情况。”

今年以来，宝坻区发布田间管理技术指导相关文件5个，组建技术指导服务小组开展服务。宝坻区农业农村委副主任、农业发展中心主任李志国介绍，在农资农械保障方面，目前已完成种子、化肥、农药等农资储备2万吨，农机具检修3000台。启用生产信息定期调度机制，及时追踪农情进展，精确指导农户开展田管。

做好技术指导、农资农械保障之外，宝坻区还认真落实防灾减灾措施，目前已完善发布农业气象灾害风险预警机制，提前开展防灾减灾技术培训。

李志国介绍，宝坻区正在开展全区小麦单产提升整建制区推进项目，力争通过补施锌肥、后期“一喷三防”等一系列技术措施，推动全区农作物大面积均衡增产和效益提升。（记者周琳）

(责编：方经纶、陈键)

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