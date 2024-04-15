原标题：树立全球自由贸易新典范

今年是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施2周年。2年来的发展实践表明，RCEP的全面实施不仅促进了成员国之间的贸易自由化与经济合作，还树立了全球自由贸易的新典范。党的二十大报告提出，要扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，凸显了中国对全球贸易合作的重视，对于新形势下中国拥抱RCEP机遇、推动亚太区域经济增长意义非凡。

RCEP当前也面临严峻的内外部挑战，迫切需要成员国在应对全球贸易形势和达成更多共识方面继续努力，为全球自由贸易和区域合作作出更大贡献，共同构建更加自由开放、稳定可靠的全球贸易环境。

一是拓展RCEP区域内经济合作深度和广度。深化RCEP区域内经济合作是推动亚太地区经济一体化和共同繁荣的重要推动力。应进一步推动降低关税、消除贸易壁垒、优化营商环境、提高贸易投资自由化便利化水平，释放更大市场空间，形成更强的互补优势，为各成员国创造更多商机。推动区域内原材料、产品、技术、人才、资本、信息和数据等生产要素的自由流动进一步加快，逐步形成更加繁荣的区域一体化大市场。进一步推动区域内贸易、产业、金融、创新、文化等领域的融合发展，促进经济增长和就业机会的增加，助力区域内的经济发展和社会进步，为各国带来更高水平的互利共赢。

二是优化区域产业链和价值链。加强RCEP产业链和供应链的对接是提升区域产业竞争力和附加值的重要途径。整合RCEP成员国不同领域的优势，优化产业链和供应链布局，打造更加高效和有竞争力的区域产业链供应链价值链网络体系。深化RCEP框架下数字化绿色化转型合作，在加强传统产业合作的基础上，积极拓展数字经济、绿色低碳、健康养老等新领域新赛道，推动半导体、生命科学、人工智能等前沿技术、新兴产业和未来产业等领域合作，加强清洁能源、氢能和储能等绿色环保领域合作，共同应对全球性挑战，促进区域内的产业升级，提高区域产业的国际竞争力。同时，进一步加强技术合作与创新合作，加强知识产权执法和保护力度，鼓励成员国之间的技术转移和产业升级，建立面向全球的研发中心和创新中心，实现共同的技术进步和升级，提升区域创新优势和全球价值链地位。

三是提升成员国发展能力。加强成员国自身发展能力水平是共享RCEP成果、实现更高水平互利共赢和共同发展的良好典范。完善RCEP机制建设，建立RCEP秘书处协调机构、增加会议频次、完善交流平台、提升争端解决机制效率等稳定高效的合作推进机制和通畅的沟通机制，加强成员国之间的信息共享、政策协调和项目合作的推进，更好地应对挑战、推动贸易自由化和经济一体化的进程，为成员国带来更大的利益和发展机会。推动成员国落实逐步取消贸易壁垒、加快关税减免、优化通关程序、简化贸易文件、扩大市场准入等多项措施，进一步提升贸易投资自由化便利化水平，提升成员国贸易效率和吸引外国投资的能力，促进经济增长、产业升级和就业增加。加强与经济发展水平较低国家的人力资源培训和教育合作，提高当地劳动力的技能水平和素质，提升自身发展能力和水平以适应全球化和技术进步的经济环境。

中国作为全球第二大经济体和亚太地区的重要国家，积极推动RCEP全面实施，对于亚太区域经济的健康发展具有重要影响力。中国拥有庞大的市场和潜在的消费能力，在基础设施建设、绿色低碳、健康养老、新市民化等领域有着巨大需求，在数字化绿色化转型方面有着广泛商机，未来经济增长潜力巨大，将为区域经济一体化乃至世界经济增长注入新的动力。（作者：逯新红，系中国国际经济交流中心世界经济研究部研究员）

(责编：方经纶、陈键)

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