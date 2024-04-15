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交通银行：敏锐捕捉消费潮流 “添彩”消博会

2024年04月15日08:30 | 来源：中国网财经
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原标题：老朋友带来新“金”喜！交通银行系列贵金属产品闪耀消博

4月13日，第四届中国国际消费品博览会(以下简称消博会)于海南国际会展中心盛大开幕，全球“新、奇、特”消费精品、新品集中亮相，中外展客商共享消费发展新机遇。交通银行作为本届消博会全球荣誉合作伙伴，在践行国有大行责任担当，提供高质量金融服务支持的同时，敏锐捕捉消费潮流，推出首发新品，“添彩”消博会。

今年以来，金价走强激发着消费者对黄金的消费与配置热情，商业银行贵金属业务也日益升温。在本届精彩纷呈的消博会上，交通银行携手中国金币发布最新联名产品，与山东黄金联合举办“黄金闪耀 消费新风尚”产品展示会……系列活动体现了交通银行“金”益求精的追求与态度。

交通银行与山东黄金联合在消博会交行展台举行“黄金闪耀 消费新风尚”贵金属产品展示会

大熊猫是中国的国宝，因其憨态可掬的外貌和独特魅力，在全球范围内享有很高的人气。作为中国金银纪念币的代表性产品，熊猫银币已经有超过40年的历史。交通银行与中国金币表示，下一步，将更加紧密、深入地合作，携手推出更多高品质、高价值的联名产品。

4月14日，交通银行与山东黄金联合在消博会交行展台举行“黄金闪耀 消费新风尚”贵金属产品展示会。众多消费者参观了沃德优选小克重“财富金豆”、诚意满满的贺岁金产品，并提前观赏体验了即将上市的高品质五九金条。

展示会期间，交通银行展厅还开展了丰富多彩的客户现场体验活动，向现场观众呈现黄金独特魅力，传递黄金文化。交通银行相关负责人表示，将以此次参展消博会为契机，持续为公众提供包括贵金属在内的多样化金融产品服务，满足人民美好生活需要。

(责编：曹淼、李源)
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