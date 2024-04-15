原标题：消博会聚力推动全球贸易互利共赢

4月13日至18日，第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）在海南举办。来自71个国家和地区的4000多个品牌展商，纷纷亮出他们的“新、奇、特”产品。汇聚世界消费品“精彩”的消博会，再次激发消费市场澎湃活力。

擦亮消费升级“全景窗口”

江西展厅展示着前沿技术和美学设计结合的“硅基黄光LED技术”健康移动照明灯；山东展厅有先锋设计师带来的1∶1国潮仿真熊猫玩偶；连续四次参加消博会的“老朋友”、年年收获订单的“深睡小屋”将发布其最新科研产品——减压舒眠机……今年的消博会，各类提升生活品质的新国货、强IP、高科技产品，不仅“吸睛”，也很“吸金”，引领国际消费市场新潮流。

作为今年我国首场重大国际性展会和商务部“消费促进年”活动的重要组成部分，本届消博会更加聚焦国际化、专业化。商务部副部长盛秋平在消博会——全球消费创新系列活动启动仪式上表示：“消博会将打造成为消费升级的全景平台，优质消费品进入中国的重要窗口。”

“中国消费市场容量大、梯次多、有纵深，提质扩容的大趋势没有改变。中国将大力发展数字消费、绿色消费、健康消费和服务消费，持续打造新的消费增长点。”盛秋平说。

今年消博会新增一批国际头部品牌，继续发挥消博会引领国际消费时尚趋势的作用。爱尔兰、法国、英国等国带来一批未进入中国市场的高品质、小众特色消费品牌，进一步满足消费者的个性化需求；国内展商精中选优，将更多国货“潮品”与国际品牌同台展示。

同时，消博会期间将举办包括全国消费品以旧换新行动全国首站海南站启动仪式、全球消费创新、新品首发首秀等主题活动超过300余项。

盛秋平表示，办好第四届消博会，既有利于激发有潜能的消费，扩大国内需求，也有利于充分展现海南自贸港建设6年来取得的丰硕成果。在激发消费创新、满足人民美好生活需要的同时，也为世界经济发展提供强大动力，为各国企业在华发展提供广阔的市场空间和更多的合作机遇。

共享中国市场“大蛋糕”

一年一约，消博会迎来“老朋友”，也结交了“新朋友”。今年，多个国内外知名企业继续参展，同时，还有很多“新朋友”踊跃加入，都希望能借助消博会促进国际经贸合作。

以富有岭南特色的广东馆和湖北馆为例，馆内汇聚广汽埃安、小鹏汇天、格力电器、大疆创新、国瓷永丰源、茶里、陈李济等知名品牌企业，集中展示广东优势产业和消费精品。湖北省商务厅组织近60家参展企业携400多个品类展品亮相，集中展示了湖北在衣、食、住、行等基础消费，以及文娱康养等新型消费领域的成果。

猛士汽车科技公司推出的首款民用越野车“猛士917”吸引了大批观众围观咨询。猛士科技高级用户运营经理王子煊介绍：“我们今年已是第二次参展。去年在消博会展出的概念车受到了很大关注，今年展出的‘猛士917’量产版豪华电动越野硬核产品，开展第一天就接到了意向订单。”

国内知名茶器品牌万仟堂首次参展，向全球消费者展示其深厚的品牌底蕴和中国古老瓷器的创新实力。万仟堂海南展厅负责人肖杰告诉记者：“除了展示公司经典产品故宫联名款、唐宫夜宴系列茶具，公司还将在今年消博会发布十七周年纪念款茶器。”

首尝、首见、首试，消博会成为为全球品牌提供消费新机遇、共享美好生活的开放平台。

在香港贸易发展局设立的香港时尚馆，记者看到，食品及保健品、家居生活及个人护理品、时尚潮流三个展区“琳琅满目”。香港贸易发展局华南首席代表黄天伟告诉记者，港企参加消博会的热情非常高，今年展陈面积600平方米，展出规模为历届最大。

“去年有些意大利品牌通过参展，同中国的一些经销商建立了合作。”中国—意大利商会华南地区经理罗密娜接受采访时表示，今年有10家新的意大利公司和品牌参加消博会。中国消费者对新型产品的热情，为意大利品牌提供了良好的市场机会。

“我们持续看到爱尔兰企业在中国推广优质、正宗的爱尔兰产品，我们感受到中国消费者的极大兴趣。在前三届消博会上，我们获得了非常好的体验，因此我们会继续组织企业带着新产品到消博会参展。”爱尔兰驻华大使安黛文说。（记者王祝华、刘昊）

(责编：方经纶、陈键)

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