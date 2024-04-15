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我可重复使用火箭主发动机刷新试验次数纪录

2024年04月15日08:32 | 来源：科技日报
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原标题：我可重复使用火箭主发动机刷新试验次数纪录

科技日报北京4月14日电 （记者付毅飞）记者14日从中国航天科技集团六院获悉，我国自主研制的130吨级可重复使用液氧煤油发动机近日圆满完成2次起动地面点火试验。至此，该台发动机累计完成15次重复试验，30次点火起动，累计试验时长突破3900秒。其重复试验次数突破我国液体火箭主发动机试验次数纪录，为后续我国可重复使用运载火箭首飞奠定了基础。

相比传统一次性火箭，可重复使用火箭将增加4项关键技术：一是“落得准”，二是“接得稳”，三是“用不坏”，四是“修得快”。这些关键技术的突破，要从可重复使用发动机的研制开始。

作为后续我国可重复使用运载火箭主动力，130吨级可重复使用液氧煤油发动机具有综合性能高、拓展能力强、可靠性高等特点。六院研制团队通过掌握多次点火、宽范围入口压力起动、大范围变推力等多项关键核心技术，回答了如何“落得准”“接得稳”的问题；通过突破快速简易维护、状态检查评估等技术，解决了“用不坏”“修得快”的难题；通过深入分析机理、不断优化结构、充分开展试验验证，全面治理发动机薄弱环节，持续提高了发动机固有可靠性。

研制团队以柔性敏捷的单元化制造体系和高效融通的数字化管控体系为基础，策划实施69项工艺攻关与改进研究项目，突破了复杂结构组合件增材制造一体成型、多型产品高效自动焊接等关键技术，建立了重复使用发动机生产制造核心技术体系，大幅提高发动机工艺技术的先进性和稳定性。

(责编：方经纶、陈键)
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