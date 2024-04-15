原标题：70项成果获第十三届吴文俊人工智能科学技术奖

科技日报讯 （记者崔爽）4月13日，我国智能科学技术最高奖——“吴文俊人工智能科学技术奖”在江苏苏州揭晓。鹏城实验室主任、中国工程院院士高文摘得人工智能最高成就奖，其领导创立的中国视频编解码技术标准体系AVS，推动中国数字视频产业实现核心技术的跨越发展。

第十三届吴文俊人工智能科学技术奖共评出70个获奖项目成果，这些成果分获杰出贡献奖、自然科学奖、技术发明奖等奖项，涉及生成式AI、大模型、通用人工智能等重点领域。

为加速人工智能核心技术攻关，着力解决人工智能产业化等问题，推动通用人工智能与未来产业、实体经济高质量发展，由中国人工智能学会与科技部新一代人工智能发展研究中心主办的“‘场景驱动·数智强国’——2024第二届全国人工智能应用场景创新挑战赛”于活动现场正式启动。

中国科协党组副书记、专职副主席、书记处书记束为表示，人工智能是引领未来的新兴战略性技术，是驱动新一轮科技革命和产业变革的关键变量。推动人工智能产业高质量发展，是学术界和产业界共同的时代命题，也是科学组织责无旁贷的使命职责。

束为强调，要畅通产学融合之路，衔接人工智能理论创新、技术创新与场景创新，塑造新兴产业优势，赋能传统产业高端化、智能化、绿色化转型，助力人工智能精准嵌入现代化产业体系。同时，要主动促进人工智能领域信息交流与技术合作，携手世界各国的科技社团，共同应对数据争夺、数据安全、技术霸权等风险挑战，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。

“我们在关注奖励荣誉的背后，也期望更多科技成果和人才项目为促进我国人工智能科技成果的产业化做出探索。”中国工程院院士赵春江建议，面向地方传统产业数字化转型的需求，加速人工智能核心技术攻关，组织学会的人才力量，着力解决人工智能重大应用和产业化的问题；加快推进人工智能场景创新和高水平应用，邀请相关高等院校和企业组建创新联合体，探索地方产业命题、揭榜挂帅等机制，打造全方位、多场景、高频次的应用解决方案；积极参与和主导人工智能的大模型应用场景评测和标准制定，助推一批前沿重点应用示范项目产业化落地。

吴文俊人工智能科学技术奖由中国人工智能学会发起主办，得到首届国家最高科学技术奖获得者、中国科学院院士吴文俊的支持，是面向智能科学技术领域的社会力量科技奖励。

(责编：方经纶、陈键)

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