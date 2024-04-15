天都试验星传回最新地月合影
2024年04月15日08:33 | 来源：科技日报
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原标题：天都试验星传回最新地月合影
科技日报讯 （记者洪敬谱 李丽云 朱虹 通讯员李宜然）4月13日，记者从深空探测实验室和哈尔滨工业大学获悉，截至4月12日，天都一号、天都二号通导技术试验星顺利开展了月地高可靠传输与路由、月球轨道导航空间基准异源标定等新技术试验。经遥测数据计算结果表明，试验项目能够有效提高航天器环月轨道定轨精度，试验设计具有重要实用价值。
天都一号、天都二号自3月20日发射升空后，经中途修正、近月制动、环月轨道机动等关键环节，历经约14天的太空飞行，双星组合体于4月3日在环月使命轨道成功实施双星分离。
4月8日，天都一号按计划完成飞行轨道调整控制，与天都二号在环月大椭圆冻结轨道编队飞行，双星距离维持在200公里附近，两星通信正常、姿态稳定、能源平衡，为开展系列通导技术试验任务奠定重要基础。天都二号还拍摄并发回地月合影图像。
作为深空探测实验室抓总研制的首发星，天都一号、天都二号开展了系列月球通信导航新技术试验，有效验证了月球通导相关关键技术，将为后续国际月球科研站、鹊桥通导遥综合星座系统的设计建设提供有力支撑。
(责编：方经纶、陈键)
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