直播助农
2024年04月15日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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沭阳县桑墟镇，养殖户杨静近日在直播销售自家孵化的土鸡苗。
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沭阳县扎下镇一处直播中心，电商主播近日在竞价销售花木盆景。
在江苏省宿迁市沭阳县，主播成了“新农人”、手机成了“新农具”、直播成了“新农活”。随着特色农产品借助网络直播销往各地，“农产品+电商+直播”已经成为当地农业生产经营的重要模式之一。
《 人民日报 》（ 2024年04月15日 10 版）
(责编：方经纶、陈键)
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