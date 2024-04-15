沭阳县桑墟镇，养殖户杨静近日在直播销售自家孵化的土鸡苗。

沭阳县扎下镇一处直播中心，电商主播近日在竞价销售花木盆景。

以上图片均为丁华明摄（人民视觉）

在江苏省宿迁市沭阳县，主播成了“新农人”、手机成了“新农具”、直播成了“新农活”。随着特色农产品借助网络直播销往各地，“农产品+电商+直播”已经成为当地农业生产经营的重要模式之一。

《 人民日报 》（ 2024年04月15日 10 版）

(责编：方经纶、陈键)

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