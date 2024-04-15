中央气象台发布沙尘暴蓝色预警
2024年04月15日09:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，受冷空气大风影响，预计4月15日08时至20时，新疆南部、青海北部、内蒙古东部、山西北部、北京、天津、河北、吉林西部、辽宁西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中新疆南部局地有沙尘暴。15日夜间起，沙尘天气减弱。
防御指南：
1．做好防风防沙准备，及时关闭门窗；
2．注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；做好精密仪器的密封工作；
3．把围板、棚架、临时搭建物等易被风吹动的搭建物固紧, 妥善安置易受沙尘暴影响的室外物品；
4．由于能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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