中央气象台发布大雾黄色预警
2024年04月15日09:13 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，4月15日白天至夜间，渤海南部、渤海海峡、黄海大部海域、东海西北部海域、辽东半岛东部和山东半岛沿岸海域、浙江沿岸海域、杭州湾、长江口附近海域将有能见度不足1公里的大雾。此外，15日早晨至上午，山东西北部和南部、河南东南部、安徽中北部、江苏北部、湖北东部、江西中部等地的部分地区有大雾，其中，山东西北部和南部、河南东南部、安徽北部、湖北东部等地的部分地区有能见度不足200米的强浓雾，局地有能见度不足50米的特强浓雾。
防御指南：
1、由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。
2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。
3、航行、作业的船舶应加强瞭望，控制航速，保持航行安全距离，谨慎驾驶，确保航行安全。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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