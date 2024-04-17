新华社贵阳4月17日电 记者17日从中国科学院国家天文台FAST运行和发展中心获悉，截至目前，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）已发现900余颗新脉冲星，其中包括120余颗双星脉冲星、170余颗毫秒脉冲星、80颗暗弱的偶发脉冲星，极大拓展了人类观察宇宙视野的极限。

图为2月26日拍摄的“中国天眼”全景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

位于贵州平塘县的“中国天眼”，是世界上最大、最灵敏的单口径球面射电望远镜。2017年10月，“中国天眼”宣布发现首批新脉冲星，这是中国人首次利用自己独立研制的射电望远镜发现脉冲星。

国家天文台银道面脉冲星巡天项目团队发现了900余颗新脉冲星中的650余颗，该项目负责人韩金林告诉记者，从人类发现第一颗脉冲星到FAST发现首批脉冲星的50多年里，全世界总共发现的脉冲星只有不到3000颗。

AI生成的脉冲星示意图。新华社记者 刘续 制作

“中国天眼”发现的脉冲星数量，是国际上同一时期其他望远镜发现脉冲星总数的3倍以上。

值得一提的是，“中国天眼”发现的900余颗新脉冲星中，大多数是世界其他望远镜难以发现的暗弱脉冲星，其中包括120余颗双星脉冲星、170余颗毫秒脉冲星、80颗暗弱的偶发脉冲星。

“‘中国天眼’进一步拓展了人类观察宇宙视野的极限。”韩金林说。

图为2月26日拍摄的“中国天眼”全景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

因为每一颗脉冲星都有其特殊脉冲及稳定的转动频率，它们相当于宇宙中具有特有信号标记的“灯塔”。因此它们可以一起构建人类星际旅行的“宇宙坐标系”。

如果人类在未来能够实现“星际穿越”的话，这些脉冲星将为人类在浩瀚的宇宙中旅行提供“导航”。

试想，若电影《流浪地球》中的场景成真，地球在巨大发动机的推动下，朝着未知且浩瀚的宇宙进发时，这900余颗脉冲星就是900余座“宇宙灯塔”。

“我们精确测量出脉冲星在宇宙空间中的坐标，在旅途中时刻监测多个脉冲星信号的相位及对应的位置关系，人类在星际旅行就不会走丢了。”韩金林说。

图为2月26日拍摄的“中国天眼”夜景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

近年来，“中国天眼”进入“多出成果”“出好成果”的阶段，首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”、发现迄今轨道周期最短脉冲星双星系统、探测并构建世界最大中性氢星系样本…… “中国天眼”持续产出重量级发现，为探索宇宙奥秘作出更多中国贡献。

目前，FAST年观测时间稳定在5300小时左右，为持续产出科研成果起到了重要的支撑作用。

策划：赵新兵

记者：欧东衢、郑明鸿、潘德鑫

AIGC制作：刘续

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(责编：赵光霞、袁勃)

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