人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新突破！“中国天眼”发现新脉冲星超900颗

2024年04月17日10:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贵阳4月17日电 记者17日从中国科学院国家天文台FAST运行和发展中心获悉，截至目前，被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）已发现900余颗新脉冲星，其中包括120余颗双星脉冲星、170余颗毫秒脉冲星、80颗暗弱的偶发脉冲星，极大拓展了人类观察宇宙视野的极限。

图为2月26日拍摄的“中国天眼”全景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

图为2月26日拍摄的“中国天眼”全景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

　　位于贵州平塘县的“中国天眼”，是世界上最大、最灵敏的单口径球面射电望远镜。2017年10月，“中国天眼”宣布发现首批新脉冲星，这是中国人首次利用自己独立研制的射电望远镜发现脉冲星。

　　国家天文台银道面脉冲星巡天项目团队发现了900余颗新脉冲星中的650余颗，该项目负责人韩金林告诉记者，从人类发现第一颗脉冲星到FAST发现首批脉冲星的50多年里，全世界总共发现的脉冲星只有不到3000颗。

AI生成的脉冲星示意图。新华社记者 刘续 制作

AI生成的脉冲星示意图。新华社记者 刘续 制作

　　“中国天眼”发现的脉冲星数量，是国际上同一时期其他望远镜发现脉冲星总数的3倍以上。

　　值得一提的是，“中国天眼”发现的900余颗新脉冲星中，大多数是世界其他望远镜难以发现的暗弱脉冲星，其中包括120余颗双星脉冲星、170余颗毫秒脉冲星、80颗暗弱的偶发脉冲星。

　　“‘中国天眼’进一步拓展了人类观察宇宙视野的极限。”韩金林说。

图为2月26日拍摄的“中国天眼”全景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

图为2月26日拍摄的“中国天眼”全景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

　　因为每一颗脉冲星都有其特殊脉冲及稳定的转动频率，它们相当于宇宙中具有特有信号标记的“灯塔”。因此它们可以一起构建人类星际旅行的“宇宙坐标系”。

　　如果人类在未来能够实现“星际穿越”的话，这些脉冲星将为人类在浩瀚的宇宙中旅行提供“导航”。

　　试想，若电影《流浪地球》中的场景成真，地球在巨大发动机的推动下，朝着未知且浩瀚的宇宙进发时，这900余颗脉冲星就是900余座“宇宙灯塔”。

　　“我们精确测量出脉冲星在宇宙空间中的坐标，在旅途中时刻监测多个脉冲星信号的相位及对应的位置关系，人类在星际旅行就不会走丢了。”韩金林说。

图为2月26日拍摄的“中国天眼”夜景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

图为2月26日拍摄的“中国天眼”夜景（维护保养期间拍摄）。新华社记者欧东衢摄

　　近年来，“中国天眼”进入“多出成果”“出好成果”的阶段，首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”、发现迄今轨道周期最短脉冲星双星系统、探测并构建世界最大中性氢星系样本…… “中国天眼”持续产出重量级发现，为探索宇宙奥秘作出更多中国贡献。

　　目前，FAST年观测时间稳定在5300小时左右，为持续产出科研成果起到了重要的支撑作用。

　　策划：赵新兵

　　记者：欧东衢、郑明鸿、潘德鑫

　　AIGC制作：刘续

　　新华社贵州分社黔灵创新媒体工作室出品

(责编：赵光霞、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
工信部：鼓励重点城市新建5G基站支持5G RedCap
　　人民网北京4月17日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快推动5G创新发展，扎实有序推进5G RedCap商用进程，打通5G RedCap标准、网络、芯片、模组、终端、应用等关键环节，工业和信息化部近日组织开展2024年5G轻量化（RedCap）贯通行动，其中要求，持续推进5G RedCap网络升级开通，鼓励重点城市新建5G基站支持5G RedCap。 据了解，2024年5G轻量化（RedCap）贯通行动主要包括七个方面任务。…
2024年一季度国内生产总值初步核算结果公布
　　人民网北京4月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日公布2024年一季度国内生产总值初步核算结果显示，根据有关基础资料和国内生产总值（GDP）核算方法，经初步核算，我国2024年一季度GDP核算结果如下。 图片来源：国家统计局官网。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部