新华社权威快报丨九部门发文加快数字人才培育
2024年04月17日10:30 | 来源：新华社
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为发挥数字人才支撑数字经济的基础性作用，加快推动形成新质生产力，人力资源社会保障部等九部门4月17日发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024－2026年）》，紧贴数字产业化和产业数字化发展需要，用3年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。
行动方案部署了数字技术工程师培育项目、数字技能提升行动、数字人才国际交流活动、数字人才创新创业行动、数字人才赋能产业发展行动、数字职业技术技能竞赛活动等6个重点项目。
高水平数字技术工程师是我国人才队伍的重要组成部分。人力资源社会保障部正重点围绕智能制造、大数据、区块链、集成电路等数字技术领域的新职业，探索建立数字技术工程师认证制度，每年培养培训数字技术技能人员8万人左右。
行动方案还从优化培养政策、健全评价体系、完善分配制度、提高投入水平、畅通流动渠道、强化激励引导等方面加大政策支持。
记者：姜琳、黄垚
编辑：郭宝江
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：赵光霞、袁勃)
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