人民网北京4月17日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近日，农业农村部印发《关于通报表扬2023年度全国村庄清洁行动先进县的通知》，对北京市房山区十渡镇等99个措施有力、成效突出的全国村庄清洁行动先进县（含县级乡镇、街道、团场）予以通报表扬。

《通知》指出，5年多来各地采取有效措施、扎实组织推进村庄清洁行动，村庄环境基本实现干净整洁有序，村容村貌持续改善，村庄清洁行动成为组织农民整治提升农村人居环境的重要抓手，也是花小钱办好事的关键载体。

《通知》强调，各地农业农村部门要协调会同有关部门，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦“清洁乡村、净美家园”主题，拓展深化行动内容，广泛动员农民群众，着眼常态化长效化，扎实有序推进2024年村庄清洁行动，持续改善村容村貌，带动农村人居环境面上提升。

《通知》要求，深入推进村庄清洁行动着力围绕四个突出。一是突出节俭节约便捷管用。因地制宜确定差异化目标任务，不搞“一刀切”，从清洁农户庭院内外环境入手，在面上清洁基础上拓展提升，逐步实现美丽宜居。二是突出激发农民内生动力。注重发挥榜样示范、典型引路和共青团、妇联、少先队等帮带促动作用，开展清洁村庄健康生活科普宣传，引导农民群众养成良好卫生习惯。三是突出健全常态长效机制。完善日常清洁规范，探索发展环境卫生等农村生活性服务业。健全“门前三包”等制度，持续巩固村庄清洁成果。四是突出生产生活生态联动。将村庄清洁与乡村基础设施建设、乡村产业发展、乡风文明等有机结合，打通美丽环境向美丽经济、美好生活的转化通道，实现环境清洁与乡风文明互促共进。

(责编：方经纶、吕骞)

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