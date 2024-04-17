人民网北京4月17日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，近日，农业农村部深入推进全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，组织专家编制了小麦、玉米、大豆、油菜四大作物大面积单产提升技术挂图、技术手册和配套视频（简称“一图一册一视频”），推进单产提升主导品种、主推技术、主力机型落实落地。

“一图一册一视频”主要面向基层农技人员、农业生产经营主体和农户，紧紧围绕大面积单产提升，突出重点作物、重点地区，注重科学系统、分类施策，旨在提高大面积单产提升指导服务效果。技术挂图以作物生育进程为主线，明确了不同生育时期的主攻目标、关键措施和注意事项，图文并茂、简明易懂。技术手册以作物为重点、以区域为主线，集中推广各地主推技术和主要模式。配套视频由相关领域专家录制，分环节讲解田间管理、防灾减灾、病虫防控、肥水运筹等关键技术。

(责编：方经纶、吕骞)

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