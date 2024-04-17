人民网北京4月17日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局获悉，为规范市场监督管理行政执法电子数据取证工作，进一步提升执法人员电子数据取证能力，提高行政执法效能，市场监管总局近日发布《市场监督管理行政执法电子数据取证暂行规定》（以下简称《暂行规定》），于2024年4月7日起正式施行。

随着新一代移动互联网技术的飞速发展，网络购物、移动支付、线上线下融合等新业态新模式不断涌现，传统执法方式及证据提取方法无法完全适应网络发展新形势新要求，市场监管执法面临新挑战。为破解市场监管执法办案电子数据取证难题，市场监管总局坚持问题导向、需求导向、目标导向，制定出台了《暂行规定》。

《暂行规定》共八章三十六条，严格对照《中华人民共和国行政处罚法》《市场监管行政处罚程序规定》等内容，重点在实操层面明确了电子数据取证固证适用情形、提取方法和相关要求。

一是明确了提取电子数据种类及方法。结合电子数据证据具备的真实性、关联性、合法性三个要素，《暂行规定》明确了七类常见电子数据类型。在执法实践中，执法人员应首先判断提取电子数据的类型，并灵活选取电子数据的提取方法，可以对电子数据进行现场提取，也可以通过互联网实施在线提取，还可以按照《中华人民共和国行政强制法》对原始介质进行查封、扣押。

二是明确了电子数据取证适用场景。结合执法实际，《暂行规定》分别规定了现场提取电子数据，网络在线提取，查封、扣押原始介质，电子数据检查分析及电子数据证据的储存等多种适用场景，同时详细规定了执法人员在不同场景下可行使的法定职权。可以通过截屏、录像、查封、扣押、先行登记保存等不同方式合法高效完成电子数据取证工作。

三是明确了电子数据取证需记录的要点。结合执法需要，《暂行规定》强调笔录制作的内容要素，执法人员可以在《现场检查笔录》《电子数据提取笔录》等文书中记录。同时对笔录中应列明的内容作了规定，明确了笔录内容要素和记录要点，为执法人员在制作笔录时指明应当记录的电子数据取证要素，明确电子数据取证步骤，有效避免因执法人员遗漏取证关键步骤，导致证据无效的问题。

下一步，市场监管总局将以出台《暂行规定》为契机，加强宣传培训指导，持续规范执法人员电子数据取证行为，不断提升执法效能，全面推进严格规范公正文明执法，更好地维护公平市场秩序，保护消费者合法权益。

(责编：郝帅、吕骞)

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