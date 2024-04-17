踏着春天的脚步，中国经济“一季报”在人们的关注中新鲜出炉。

一系列主要经济指标显示：一季度国民经济运行持续回升、起步平稳、稳中有进，2024年中国经济实现良好开局。

看经济增速。一季度，国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，高于去年四季度的5.2%，比上年四季度环比增长1.6%。

看质量效益。前2个月，规模以上工业企业利润由上年全年下降2.3%转为同比增长10.2%。一季度，高技术制造业增加值增长7.5%，比上年四季度加快2.6个百分点。

看就业物价。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点；全国居民消费价格（CPI）同比持平，扭转了上季同比下降态势。

看市场预期。3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，较上月提高1.7个百分点，时隔5个月重回扩张区间。

增速稳中有升，质量稳步提高，就业平稳向好，物价止跌企稳，市场预期改善。关键之年，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，基本盘稳固的中国经济，以一如既往的“稳定发挥”保持了回升向好的“稳健表现”。

“一季报”里有新意。

一系列与新动能相关的数据显示：中国的创新动力愈发强劲。

科技创新“龙腾虎跃”。海上第一深井投产，C919大飞机海外“首秀”，首艘大洋钻探船“梦想”号开启调试内装……

产业升级“龙马精神”。智能化绿色化产品畅销海内外：一季度，新能源汽车、充电桩、电子元件产品产量均实现两位数增长。

高科技高效能行业跑出“加速度”。一季度，高技术产业投资同比增长11.4%，比去年全年提升1.1个百分点。

新质生产力在神州大地乘风起势。以科技创新引领产业创新，中国经济不仅实现量的合理增长，更实现质的有效提升。

“一季报”里热力足。

消费、投资等方面数据显示：中国的内需潜力加快释放。

冰雪经济“燃”起来，踏春赏花“火”起来，消费品以旧换新“热”起来。国内需求持续扩大，消费市场越发火热。一季度，内需贡献率达到85.5%。商品消费、服务消费和新兴消费均稳步增长，社会消费品零售总额同比增长4.7%。

投资稳中有升。引江补汉工程全面施工，超高海拔地区最大风电场投产，前2月新增13.2万个5G基站……高山大海，南北西东，一个个重大项目刷新“进度条”。一季度，投资同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点。

消费与投资，相互促进，良性循环，超大规模市场的纵深不断延展。加上一季度外贸开局有力，货物进出口同比增长5%，创6个季度以来新高，“三驾马车”起势良好。

“一季报”里，更有信心的提振。

多项反映市场主体经营状况的数据显示：中国经济的微观活力稳步提升。

这边，光伏组件刚下线，那边，产品就被运往宁波舟山港赶赴国外。晶科能源浙江义乌工厂工作人员感受到：“相比去年同期，今年欧洲、拉美等海外市场需求改善，产线更加繁忙。”

一季度，民营企业进出口5.53万亿元，增长10.7%，占进出口总值的54.3%；3月份，PMI达到11个月以来最高水平……随着宏观经济的稳定恢复，广大企业的信心在增强、预期在改善。

最新一期渣打中国中小企业信心指数显示，“中小企业几乎在所有项下都处于扩张区域。”世界知名管理咨询公司科尔尼近期发布2024年全球外商直接投资信心指数报告，将中国的排名上调至第三位，在新兴市场专项排名中位居榜首。

增长较快，结构趋优，质效向好，一季度经济良好开局，为实现全年5%左右增长目标开了个好头、打下了基础，也预示着二季度将延续“趋势性向好”发展态势。

中国海关贸易景气调查结果显示：3月份，反映出口、进口订单增加的企业比重均较上月明显提升，预计二季度进出口将持续向好，上半年基本保持在增长通道。美国《华尔街日报》网站报道称：“3月份的中国经济数据表明，中国经济将在第二季度出现反弹。”

踏春而来的“一季报”，洋溢着生机，积蓄着力量，孕育着希望。中国经济具有坚实基础、诸多优势和巨大潜能，长期向好的趋势不会改变。透过一季度良好开局，我们对全年中国经济有了更多期许，也有了更强的信心。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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