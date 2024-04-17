尺素金声丨 “一季报”踏春而来，关键之年中国经济实现良好开局
踏着春天的脚步，中国经济“一季报”在人们的关注中新鲜出炉。
一系列主要经济指标显示：一季度国民经济运行持续回升、起步平稳、稳中有进，2024年中国经济实现良好开局。
看经济增速。一季度，国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，高于去年四季度的5.2%，比上年四季度环比增长1.6%。
看质量效益。前2个月，规模以上工业企业利润由上年全年下降2.3%转为同比增长10.2%。一季度，高技术制造业增加值增长7.5%，比上年四季度加快2.6个百分点。
看就业物价。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点；全国居民消费价格（CPI）同比持平，扭转了上季同比下降态势。
看市场预期。3月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，较上月提高1.7个百分点，时隔5个月重回扩张区间。
增速稳中有升，质量稳步提高，就业平稳向好，物价止跌企稳，市场预期改善。关键之年，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，基本盘稳固的中国经济，以一如既往的“稳定发挥”保持了回升向好的“稳健表现”。
“一季报”里有新意。
一系列与新动能相关的数据显示：中国的创新动力愈发强劲。
科技创新“龙腾虎跃”。海上第一深井投产，C919大飞机海外“首秀”，首艘大洋钻探船“梦想”号开启调试内装……
产业升级“龙马精神”。智能化绿色化产品畅销海内外：一季度，新能源汽车、充电桩、电子元件产品产量均实现两位数增长。
高科技高效能行业跑出“加速度”。一季度，高技术产业投资同比增长11.4%，比去年全年提升1.1个百分点。
新质生产力在神州大地乘风起势。以科技创新引领产业创新，中国经济不仅实现量的合理增长，更实现质的有效提升。
“一季报”里热力足。
消费、投资等方面数据显示：中国的内需潜力加快释放。
冰雪经济“燃”起来，踏春赏花“火”起来，消费品以旧换新“热”起来。国内需求持续扩大，消费市场越发火热。一季度，内需贡献率达到85.5%。商品消费、服务消费和新兴消费均稳步增长，社会消费品零售总额同比增长4.7%。
投资稳中有升。引江补汉工程全面施工，超高海拔地区最大风电场投产，前2月新增13.2万个5G基站……高山大海，南北西东，一个个重大项目刷新“进度条”。一季度，投资同比增长4.5%，比上年全年加快1.5个百分点。
消费与投资，相互促进，良性循环，超大规模市场的纵深不断延展。加上一季度外贸开局有力，货物进出口同比增长5%，创6个季度以来新高，“三驾马车”起势良好。
“一季报”里，更有信心的提振。
多项反映市场主体经营状况的数据显示：中国经济的微观活力稳步提升。
这边，光伏组件刚下线，那边，产品就被运往宁波舟山港赶赴国外。晶科能源浙江义乌工厂工作人员感受到：“相比去年同期，今年欧洲、拉美等海外市场需求改善，产线更加繁忙。”
一季度，民营企业进出口5.53万亿元，增长10.7%，占进出口总值的54.3%；3月份，PMI达到11个月以来最高水平……随着宏观经济的稳定恢复，广大企业的信心在增强、预期在改善。
最新一期渣打中国中小企业信心指数显示，“中小企业几乎在所有项下都处于扩张区域。”世界知名管理咨询公司科尔尼近期发布2024年全球外商直接投资信心指数报告，将中国的排名上调至第三位，在新兴市场专项排名中位居榜首。
增长较快，结构趋优，质效向好，一季度经济良好开局，为实现全年5%左右增长目标开了个好头、打下了基础，也预示着二季度将延续“趋势性向好”发展态势。
中国海关贸易景气调查结果显示：3月份，反映出口、进口订单增加的企业比重均较上月明显提升，预计二季度进出口将持续向好，上半年基本保持在增长通道。美国《华尔街日报》网站报道称：“3月份的中国经济数据表明，中国经济将在第二季度出现反弹。”
踏春而来的“一季报”，洋溢着生机，积蓄着力量，孕育着希望。中国经济具有坚实基础、诸多优势和巨大潜能，长期向好的趋势不会改变。透过一季度良好开局，我们对全年中国经济有了更多期许，也有了更强的信心。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：已起草支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案
- 人民网北京4月17日电 （记者申佳平）4月17日，国家发展改革委副主任刘苏社在国务院新闻办举行的发布会上透露，中央决定自今年起连续发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域的安全能力建设。目前国家发展改革委会同有关方面已经研究起草了支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的行动方案，经过批准同意后即开始组织实施。…
- 评论
- 关注