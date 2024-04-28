人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

规上工业企业利润持续恢复

2024年04月28日08:54 | 来源：经济日报
小字号

原标题：规上工业企业利润持续恢复

国家统计局4月27日发布数据显示，一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元，同比增长4.3%，由上年全年下降2.3%转为正增长。分季度看，规上工业企业利润连续3个季度增长，延续恢复态势。

市场需求逐步改善，新动能加快成长，带动企业营收继续恢复。一季度，规上工业企业营业收入同比增长2.3%，增速比上年全年加快1.2个百分点。国家统计局工业司统计师于卫宁表示，当季营收连续3个季度增长，为企业盈利持续恢复创造有利条件。

近七成行业利润实现增长。一季度，在41个工业大类行业中，有28个行业利润同比增长，占68.3%，比上年全年扩大2.4个百分点。分门类看，制造业利润由上年全年下降2.0%转为增长7.9%；采矿业利润下降18.5%，降幅比上年全年收窄1.2个百分点；电力热力燃气及水生产和供应业利润增长40.0%，保持快速增长态势。

于卫宁表示，高技术制造业引领工业利润增长。新质生产力培育壮大，发展新优势加快塑造，高技术制造业利润实现较快增长。一季度，高技术制造业利润由上年全年下降8.3%转为同比增长29.1%，增速比规上工业平均水平高24.8个百分点。

实体经济不断巩固增强，新型工业化深入推进，装备制造业利润增长明显加快。一季度，装备制造业利润同比增长18.0%，增速比上年全年加快13.9个百分点，拉动规上工业利润增长4.9个百分点，是贡献最大的行业板块，发挥了“压舱石”作用。分行业看，电子、汽车行业利润分别增长82.5%、32.0%，是拉动规上工业利润增长最多的制造行业；铁路船舶航空航天运输设备、通用设备、金属制品行业利润分别增长45.8%、7.9%、6.7%。

随着扩内需促消费政策深入实施，消费需求不断释放，叠加春节假期有力带动，消费品制造业利润保持平稳较快增长。一季度，消费品制造业利润由上年全年下降1.1%转为同比增长10.9%，当季利润连续3个季度保持两位数增长，有力支撑规上工业利润回升向好。分行业看，在13个消费品制造大类行业中，有12个行业利润实现增长，比上年全年增加4个行业。

总体来看，一季度规上工业企业利润保持增长态势，但也要看到，企业利润恢复仍不平衡，工业企业效益恢复基础仍不牢固。于卫宁表示，下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施，加快建设现代化产业体系，着力扩大国内需求，持续提振各类经营主体信心，加力巩固工业经济恢复基础，推动工业经济持续回升向好。（记者熊丽）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
外国嘉宾点赞中国汽车：“中国品牌发展重塑全球行业格局”
　　“北京车展规模大、人气足”“我们每年都来中国的车展看新技术、新趋势”“中国自主品牌的汽车真不错”……2024北京车展期间，多位外国观众在接受人民网记者采访时表示。 时隔四年，全球汽车行业的目光再次聚焦北京国际车展。…
汽车“以旧换新”如何换、补多少？ 一图看懂
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部