人民网记者 夏晓伦

中国流通协会乘用车市场信息联席分会公布的最新数据显示，4月上半月新能源乘用车零售渗透率突破了50%，达到50.39%。

“无论国内国外，中国汽车发展都进入了一个新的阶段。国家利好政策频出，商务部明确强调将以汽车消费为主线，激发消费潜能，并加快新能源汽车市场的推广；要盘活存量市场，促进二手车放心便利交易，推动汽车流通消费创新发展。”中国汽车流通协会副会长兼秘书长肖政三在快手举办的2024汽车行业峰会上表示。

国家信息中心正高级经济师徐长明表示，插电式混动汽车、高端汽车，以及出口和国际化，将是2024汽车市场的三个结构性机会。而随着购车人群逐渐年轻化，高端汽车消费比例越来越高，尤其是90后、95后在购车上有着更强的消费力，更在意产品体验。再加上中国汽车近年来出海之路越走越顺，国际市场出口数量日益增长，未来还有更多国家的汽车市场值得挖掘，将是中国汽车上行的重要机会。

汽车行业的发展永远是向新而行，除了紧紧把握政策和时代前进趋势，不断推动科技创新，在营销上积极布局也是促进行业发展的重中之重。快手在峰会上发布了“品运效汽车智能营销解决方案”及“快手汽车生态报告”。

据了解，“品运效汽车智能营销解决方案”通过聚焦鲜活的人、拥抱热烈的城、共享有趣的事，为汽车品牌找到新的声量场，通过“普通人影响普通人”。

报告显示，2024年，中国自主品牌快速抢占市场份额、新能源汽车行业进入成熟期、豪华车市场稳定扩容、车企出海成行业新增量等四大趋势，正在驱动车市不断进化。未来汽车将在下沉市场寻找增量，而新线市场将成为车企的争夺焦点。

快手汽车业务负责人王秋凤表示，互联网营销的本质是流量为王，汽车行业大变局之下要想破局突围，关键在于如何找到品牌新的声量场、新的用户经营场，以及新线索的能动场。如今，短视频直播平台已成汽车流通新基建。以快手为例，截止到今年第一季度，已经有超过120家汽车品牌，2.6万个经销商账号入驻，累计私域规模已达1.4亿。

据介绍，2024年快手将继续聚焦鲜活市井里的个体，为品牌打造更具烟火气、更能触及心灵的品牌故事，打造《超级制片人》《小城不小》等特色IP，同时紧抓NBA、巴黎奥运会等体育热点，借力当下最火热的短剧流量，与车企们共创热点，打造一系列车圈大事件，在撬动更多自然流量的同时，来带动搜索量的上升，帮助品牌寻找新的声量场。

此外，汽车行业一直都是科技创新最重要的活力源泉，近年来在技术层面的不断提升，也是中国汽车产业快速发展的重要因素。对此，肖政三表示，车企应当抓住政策红利，紧紧抓住国内、国际两大汽车市场，科学布局、合理排产，以市场需求为导向，促进我国汽车产业和汽车市场迈向高质量发展的新格局。

(责编：王震、吕骞)

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