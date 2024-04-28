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稳外贸政策红利持续释放 我国经济回升向好态势不断巩固

2024年04月28日15:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局日前发布的数据显示，2024年3月，我国外汇市场总计成交3.47万亿美元；我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40430亿元，同比增长3%。其中，货物贸易出口18556亿元，进口16053亿元，顺差2504亿元；服务贸易出口2144亿元，进口3677亿元，逆差1533亿元。

专家表示，数据反映了我国经济持续回升向好态势不断巩固。当前国际经济形势逐步转暖，外需持续拉动我国贸易出口回升，加之我国稳外贸政策持续发力，我国出口产品竞争力增强，货物贸易继续提质增效，更好发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。

2024年以来，我国进一步优化货物贸易外汇业务流程；持续推进本外币一体化，促进跨境贸易投资便利化；对优质企业的贸易外汇收支，指导审慎合规的银行给予更多便利；出台优化外贸企业名录登记管理、简化海关特殊监管区域企业贸易收支手续等6项政策措施……随着各种政策落地见效，红利持续释放，外贸增长好景可期。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英日前在国新办举行的新闻发布会上表示，随着我国产业转型升级，2024年以来，高端制造业产品、新能源汽车等出口表现非常亮眼；跨境电商、市场采购等贸易新业态、新模式不断拓展；传统出口市场表现比较稳定，共建“一带一路”倡议等新兴市场加速开拓，贸易伙伴更加多元化。同时，当前发达经济体补库存需求已开始显现，全球电子产品消费周期已经从底部走出来了，这些都会增加未来我国多种产品的出口。

服务贸易方面，国家外汇管理局发布的数据显示，2024年3月，我国服务贸易主要项目为：旅行服务进出口规模1622亿元，运输服务进出口规模1486亿元，其他商业服务进出口规模1049亿元，电信、计算机和信息服务进出口规模667亿元。

“在服务贸易中，旅行是重要组成部分，随着居民跨境活动恢复，跨境旅行支出正在向常态化恢复。我国对很多国家已有免签便利，同时人民银行、外汇局等部门正在推动境外来华人员支付便利化，将推动境外人员来华旅行。2024年一季度，我国旅行收入同比增长约30%，未来有望继续保持较好势头。”王春英说，更重要的是，近年来服务贸易高质量发展，生产性服务贸易出口稳步增加，2023年，我国电信计算机和信息服务、商业服务贸易顺差合计572亿美元，处于历史高位，2024年一季度持续增长，这也有助于服务贸易差额更趋均衡。

有分析认为，我国是服务贸易大国，在全球服务贸易中拥有举足轻重的地位。我国服务贸易的发展，尤其是服务进口的扩大，不仅为各国扩大服务出口提供了巨大的市场机遇，也为全球经济复苏提供了强大动能。

(责编：孙红丽、吕骞)
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