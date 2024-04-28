原标题：太蓝新能源参展CIBF2024，固态实力“添彩”锂电科技

4月27日至29日，第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会（CIBF2024）在重庆国际博览中心举办。太蓝新能源携120Ah超高能量密度体型化全固态锂金属电池及多款半固态锂电池、PACK、先进材料等展品亮相CIBF2024，多方位展示太蓝核心科技成果和半固态电池系统解决方案。

据了解，CIBF2024集中展示全球动力电池、储能电池、电池材料、制造设备及系统解决方案等新技术、新产品。太蓝新能源在大会中央展厅亮相，展品层次丰富、品类多样，集中展示了固态电解质材料、全固态电池、半固态软包及方形铝壳电池、小动力PACK及新能源汽车PACK展包等展品。值得特别介绍的是，太蓝首次展出自主研发的超高能量密度体型化全固态锂金属电池，以及已经实现吨级规模化生产的高电导率氧化物固态电解质和高稳定性氧化物固态电解质材料。

本月初，太蓝新能源发布单体容量120Ah，实测能量密度达到720 Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池。该款超高能量密度全固态锂金属电池明星产品首次在公众范围内展出，获得了极高的关注度。

在PACK展示区域，太蓝新能源带来性能优异、安全可靠的六款小动力半固态PACK展品，面向两轮车高端市场，适配于高速电摩等产品应用，同时，展出新能源汽车半固态PACK电池包展品，展现出太蓝优秀的产品实力和产业化能力。

值得一提的是，太蓝新能源专注于新型固态锂电池及关键锂电材料的技术开发和产业化，通过系统性的材料创新和工艺创新，已拥有电解质超薄膜制备技术、界面柔化技术等核心技术，并实现多种材料和多种类型的半固态锂电池量产，在半固态电池的快速商业化上取得了领先优势。

目前，太蓝已经投入使用和即将启用的产能储备达到5.2GWh，包括位于重庆两江新区的两座固态电池工厂和安徽淮南动力电池产业园。展望未来，太蓝新能源基于自身技术创新实力和产能储备，将持续顺应行业发展需求，长期推动固态锂电池产业化和商业化进程。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经