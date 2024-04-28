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聚焦AI+ 2024中关村硬科技嘉年华开幕

2024年04月28日15:54 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者孙阳）4月26日，中关村论坛配套活动——2024（第五届）中关村硬科技嘉年华在中关村壹号开幕。本届嘉年华以“打破边界·AI+狂欢”为主题，涵盖1场科技沙龙、3天硬科技现场、6大场景空间、10项硬科技新技术新产品全球首发、100+前沿黑科技成果展出。

据了解，本届嘉年华汇聚了来自全国各地的80余家科技企业，100余种黑科技潮品。从AIGC到自动驾驶，从仿生机器人到元宇宙，从智能家居到社交媒体、医疗健康、娱乐、金融服务、交通运输、电子商务等众多AI应用领域，观众第一时间近距离体验并与技术人员面对面交流，深刻感知硬科技给为工作、生活带来的改变。

嘉年华首日，IN-TECH“人工智能+”创新应用发展沙龙举行，来自中国信息通信研究院、浪潮计算机、北京邮电大学等企业及院校的行业专家共话AI大模型技术创新应用发展趋势，研讨“人工智能+”如何融入千行百业。

据悉，中关村壹号作为海淀“两区”建设和发展的标杆园区、海淀硬科技企业集聚的标志性园区，已连续4届成功举办硬科技嘉年华活动，吸引全国的科技爱好者们在这里交流学习。

作为2024中关村论坛的配套活动，硬科技嘉年华旨在让公众更直观地了解AI及应用，本届嘉年华从4月26日至28日持续三天，来自海淀区委网信办、中关村科学城管委会、海淀区商务局、西北旺镇、北部开发建设办公室、清华大学、北京科技大学、中国电商协会、中关村人才协会的负责人及嘉宾出席了2024中关村硬科技嘉年华暨海淀科技消费首发节启动仪式。

(责编：孙红丽、吕骞)
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