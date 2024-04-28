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天猫超市与品牌商家共同打造“超级商品”

2024年04月28日17:01 | 来源：中国网科技
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原标题：一切回归商品，天猫超市与品牌商家共同打造“超级商品”

“一切聚焦到商品运营本身，一个商品就是一个私域，我们要联合品牌一起向商品要增长。”

4月26日，天猫超市在杭州召开了13周年的商家大会，确定了新一年与品牌合作的方向：超级商品。今年，天猫超市将从用户聚焦、商品集成、营销聚合三个方面，为品牌商家提供确定性的生意增长模型。

天猫超市将更加聚焦在高质量用户的运营和投资，数据显示，天猫超市服务了3.5亿消费者，其中包含了8成以上的88VIP，过去一年，88 VIP的购频实现双位数增长。今年4月，天猫超市全面升级了88 VIP用户的购物体验，开设了包括专享价、专供品、会员日等各类活动，进一步提升88 VIP的用户规模和购买力。“预计今年我们在88 VIP用户和货品上的投资会非常大，希望品牌和我们一起运营好这部分高价值用户，拿出更有诚意的商品和更具竞争力的价格。”天猫超市运营中心总经理焦进在商家大会上表示。

天猫超市的“超级商品”到底是什么？焦进也给出了清晰的答案。零售业态目前的竞争环境下，品牌与消费者之间的信息差被完全打破，商家无法再用一盘货“打天下”，因此，品牌商家必须为不同渠道定制不同的爆款商品。“比如，全网热销的单品是否符合天猫超市用户的需求，88VIP更喜欢怎样的商品组合，3件装和5件装怎么选，品牌商家新一轮组货迫在眉睫。”

天猫超市为这些“超级商品”提供了确定性的运营思路和投资模型。超级链接的整合，对于品牌商家来说，只需要运营好一个“超级链接”，一个商品就是一个私域，聚合了销量、评价、新人价、专享价、多件多折等，改变了以往一种商品多个链接的问题，测算之下，“超级链接”购买转化率能够提升30%。

同时，天猫超市也从运营品牌到运营每个品牌背后的“超级商品”链接，投入10亿聚焦在超级商品的打爆，包括价格补贴、流量扶持、专属营销会场，以及主搜提升，推出火箭1000计划，全年至少有1000个重点超级商品销量增长100%。

天猫超市营销整合也全面围绕“超级商品”展开，发挥直播和货架联合优势。焦进提到，天猫超市作为最大的线上超市之一，货架生意爆发的能力一直非常强，过去的一年，直播成为了天猫超市新的增长引擎，成交占比跃迁至双位数，形成了官播+达播的新矩阵生态，沉淀“卖空系列”、“超级溯源”两大场景化直播IP。

今年3月，天猫超市联合心相印、七度空间背后的恒安集团，走进恒安集团的工厂进行产地溯源直播，直播中推出了品牌为天猫超市定制的大组套链接，主打“出厂价”，同时配合货架端品牌日的爆发，当天卖了270万包纸巾，恒安集团在天猫超市成交环比上涨248%。“天猫超市的爆发力超过了我们的预期，更重要的是，带动了恒安集团生意的全面增长。”恒安电商整合营销总经理表示。

(责编：曹淼、李源)
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