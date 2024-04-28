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中国移动建成全球运营商最大单体智算中心

2024年04月28日17:02 | 来源：人民网
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人民网北京4月28日电 （记者孙阳）4月28日，中国移动正式对外发布全球运营商最大单体智算中心——中国移动智算中心（呼和浩特），目前已投产使用。该智算中心项目部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%，智能算力规模高达6.7EFLOPS（每秒670亿亿次浮点运算）。

据介绍，该智算中心填补了我国人工智能广泛应用所需算力的巨大缺口，快速赋能交通、医疗、教育、能源、金融等行业大模型训练，为人工智能创新发展提供坚实基座与强劲引擎。

近年来，中国移动始终致力于推进算力网络发展，将智算建设融入算力网络“4+N+31+X”体系，积极布局智算能力，按照“集中训练、分布推理，统一管控、弹性调度，自主可控、绿色低碳”的原则，统筹规划技术领先、绿色节能、服务全局的“N+X”智算中心布局，加快建设智算信息基础设施和构建全栈智算产品体系。

中国移动智算中心（呼和浩特）聚焦“连接+算力+能力”的新型信息服务体系，采用业界先进的计算、存储和网络架构，规模引入GPU扣卡模组、高速无损网络、冷板液冷等多项新技术，支持万张AI加速卡互联并行训练。中国移动从多样化算力生态、全栈智算产品服务体系、全链路监控运维调优、绿色节能等方面全方位布局，充分发挥云网互联优势、算网大脑全域智能调度能力，为千行百业用户提供一站式的智能计算服务。

(责编：孙红丽、吕骞)
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