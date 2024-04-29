4月28日，中国石化发布2024年第一季度业绩报告。一季度，公司实现营业收入为人民币7899.67亿元，归属于本公司股东净利润为人民币187.21亿元。

上游盈利能力进一步提升。公司一季度油气当量产量1812万吨，同比增长3.4%，其中天然气产量99亿立方米，同比增长6.0%。

炼油化工低成本应对市场变化。一季度完成原油加工量6330万吨，生产成品油3883万吨、同比增长4.1%，乙烯产量327.9万吨，化工产品经营总量1951万吨。

成品油销售盈利水平稳中有升。公司充分发挥一体化优势，加强市场研判和产销协同，全力拓市扩销创效。实施差异化策略，汽油经营量同比增长5.4%，车用LNG零售量同比增长119.3%。一季度成品油总经销量5981万吨，同比增长6.5%。

资本支出注重投资的质量和效益。公司一季度资本支出人民币205亿元，主要用于济阳、塔河等原油产能建设，川西等天然气产能建设以及龙口LNG等油气储运设施，镇海扩建、广州和茂名技术改造等项目及镇海二期乙烯、茂名乙烯等项目，综合加能站网络发展、现有终端销售网络改造、非油品业务等项目。

(责编：曹淼、李源)

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