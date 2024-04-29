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WTO技术性贸易壁垒委员会通过合格评定新指南

2024年04月29日19:16 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者孙博洋）记者从中国合格评定国家认可中心了解到，世界贸易组织（WTO）成员国在近日举行的技术性贸易壁垒委员会会议上，通过了为支持监管机构选择和设计合格评定程序的指南(以下简称“指南”）。

据介绍，合格评定程序被用于确定产品是否符合相关技术法规或标准的要求,对国际贸易至关重要。世界贸易组织（WTO）成员对合格评定程序的使用是WTO技术性贸易壁垒委员会工作的一个关键领域。

该《指南》属于非强制性操作指南，涵盖的主题包括风险、市场监督、国际标准、准则和建议的使用、如何确保对结果的信任和接受、国内协调、透明度和协商、发展维度以及面对新挑战时的灵活性和敏捷性等。《指南》的主要目标是协助监管机构确保合格评定程序不会对国际贸易造成不必要的障碍，同时核查技术法规和标准的遵守情况。

《指南》强调了ILAC相互承认协议（MRA）和IAF多边互认协议（MLA）在支持合格评定结果全球接受，以及认可为合格评定活动提供信心方面的价值。

相关专家表示，《指南》的发布，对我国对外贸易和出口企业提供了如何选择合格评定程序以促进结果被国际接受的指导。

(责编：孙红丽、吕骞)
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