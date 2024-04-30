制图：申佳平

人民网北京4月30日电 （记者申佳平）记者从工业和信息化部获悉，为进一步引导和鼓励高校毕业生到中小企业工作，推动优化中小企业人才结构，促进高校毕业生就业，工业和信息化部、教育部决定联合举办2024年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动（以下简称“百日招聘活动”），主题为“逐梦同行 共赴山海”。结合高校毕业生求职特点，本次百日招聘活动分为两个阶段，第一阶段为2024年5月至6月，第二阶段为2024年10月至11月。

按照要求，中国中小企业发展促进中心、教育部学生服务与素质发展中心协调组织开展线上直播带岗等活动，中国中小企业服务网、国家大学生就业服务平台设立网上百日招聘活动专区，发布招聘会活动信息和就业岗位信息。智联招聘、前程无忧、BOSS直聘、猎聘网、国聘网、实习僧网设立百日招聘活动专栏，为中小企业和高校毕业生提供优惠服务包。相关单位和招聘平台共同做好中小企业招聘信息和高校毕业生求职信息发布对接工作。

同时，各级中小企业主管部门和高校毕业生就业主管部门及时将本通知转发至本行政区域内下辖单位，并在本单位门户网站设置活动链接，组织省（区、市）中小企业公共服务平台和高校毕业生就业工作部门就业网站、高校网站积极参与，在网站首页设百日招聘活动专版页面链接，运用新媒体等多渠道进行宣传，广泛动员中小企业、高校毕业生等及时注册使用平台，发布岗位、投递简历。

百日招聘活动期间，有条件的中小企业主管部门要组织建立中小企业招聘信息库或推广使用网上百日招聘活动专区招聘信息库。各地高校毕业生就业工作部门要认真梳理汇总有就业需求的高校毕业生信息，推动与本地区中小企业招聘信息库对接。

还应加强服务支持。各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门可因地因校制宜，创新开展线上对接、入校招聘、入企体验、直播带岗等活动，鼓励在高校资源丰富、中小企业数量较多的省（区、市）开展特色专场招聘会，提高高校毕业生与中小企业对接成功率。各地中小企业主管部门结合本地区院校分布、高校毕业生就业意向等情况，推荐优质中小企业与高校毕业生对接。

此外，要开展实习培训。各地中小企业主管部门和高校毕业生就业工作部门要加强工作协同，通过就业指导、岗前培训、进企实习等形式增进学生与企业双向了解，使学生更快适应企业岗位需求。各地中小企业主管部门要积极组织有吸纳毕业生实习意愿和条件的企业发布实习岗位信息，各地高校毕业生就业工作部门要加强毕业生实习期管理，确保实习工作有序开展。

据了解，百日招聘活动由工业和信息化部、教育部主办，中国中小企业发展促进中心、中国中小企业服务网（https://www.chinasme.cn）、教育部学生服务与素质发展中心、国家大学生就业服务平台（https:// www.ncss.cn）承办，智联招聘、前程无忧、BOSS直聘、国聘网、猎聘网、实习僧网参与。

(责编：申佳平、吕骞)

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