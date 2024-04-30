4月30日，农业银行在重庆举办“人工智能新领航 智慧投行向未来”论坛暨“农银思享平台”2.0上线发布会。

活动现场（受访者供图）

当前，以生成式AI为代表的人工智能技术掀起新一轮科技变革，加速智能时代的到来，人工智能正成为产业创新的利器。农业银行方面介绍，农业银行适时发布“农银思享平台”2.0并举办本次活动，旨在加快推动数字金融赋能实体经济高质量发展，推出农业银行“智慧投行”新平台，研讨企业融智服务新模式，更好推动投行金融产品全方位满足企业服务需求。

论坛现场，来自行业协会、学术智库、龙头企业的专家围绕“人工智能+”行动，分别从人工智能技术发展历史、人工智能驱动产业发展与变革机遇、传统金融与科技创新加速融合、科技加持银行业数字化转型等多个角度进行了深入阐述。与会专家表示，近年来大模型等人工智能科技的创新应用和发展，已经展现出成为新一轮科技革命和产业变革核心驱动力的能力，银行业应当主动把握生成式人工智能的重大发展机遇，通过科技加持不断提升全业务、全流程和全场景智能化水平，积极推动数据与实体融合，为金融强国助力。

活动现场，农业银行向济南高新技术产业开发区等农银思享平台定制化服务客户授予“农银思享平台战略合作伙伴”称号。

农业银行相关负责人表示，未来银行将紧跟AI技术发展，积极拓展AI潜在应用场景，持续构建“AI+”智慧投行生态，不断提升农银思享平台智能化服务水平，为加快银行业数字化转型升级、更高效支持实体经济贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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