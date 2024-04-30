原标题：平谷区直播电商领军人才培训计划发布 打造直播电商创新孵化策源地

4月29日，中国乐谷·村播学院总部基地启动仪式暨平谷区直播电商领军人才培训计划发布活动在北京市平谷区举行。本次活动由北京市商务局、平谷区政府、中国国际电子商务中心联合主办，主要目的是贯彻商务部关于发展农村直播电商、打造村播学院的工作要求，落实北京市委、市政府关于支持平谷区建设直播电商产业功能区的决策部署，以构建现代化产业体系、发展新质生产力为重要抓手，以村播学院总部基地为主要承载空间，因势而谋、顺势而为，加快建设北京（平谷）直播电商产业功能区，聚智聚力打造直播电商创新孵化的策源地，更好地服务乡村振兴战略、服务“数字中国”建设、服务北京国际消费中心城市和“两区”建设，推动高质量发展。

政企同台共舞，资源整合，演绎直播电商新精彩

本次活动邀请了直播电商、物流快递、传媒科技、商贸流通等各类企业以及高等院校、金融机构、行业协会300多人参加，汇聚了“政府、企业、院校、协会、金融、媒体”六方力量，共谋发展、共享机遇、共赢未来。

近年来，平谷区立足“三区一口岸”功能定位，加快推进以“农业高科技、物流大流量、休闲新时尚”为核心的高大尚平谷建设，在“新”字上求突破、在“质”字上下功夫、在培育发展新质生产力上见成效。特别是在电商领域，“人货场”资源要素加速集聚融合，聚集了巨量引擎、东方优选、与辉同行等一批行业龙头企业，直播类企业成为全区重要税源支撑。特别是2024年初以来全区新注册直播电商企业100多家，直播电商机构和企业持续落地，为加快建设北京（平谷）直播电商产业功能区提供强劲动能。

聚焦抢占未来直播电商产业的“高地”和“风口”，京东集团、顺丰集团、北京邮政公司、中国供销电子商务中心、中关村国际直播港等20多家快递服务、金融服务、直播推广等领域头部企业、机构与平谷区签署战略合作协议、落户平谷，共同致力在推动直播电商高质量发展中展现新作为、做出新贡献。

搭建“四梁八柱”，政策聚合，激发直播电商新活力

启动仪式上，平谷区发布了北京（平谷）直播电商产业功能区“一规划一方案一措施”。《北京（平谷）直播电商产业功能区发展规划（2024-2028年）》明确构建“一院、五区、多点”的“1+5+N”空间布局和功能体系，着力培育千亿级直播电商产业集群，创建国家级直播电商创新示范。《关于“六链同构”推动北京（平谷）直播电商产业功能区建设行动方案（2024年）》立足全产业链思维，聚焦“龙头引领建链、品牌提升塑链、业务多元补链、人才引育聚链、资源整合强链、科创赋能固链”六大行动，积极培育“直播+”“+直播”等新业态、新场景、新经济。《平谷区促进直播电商产业高质量发展若干措施（试行）》在做强直播电商产业集群、创新直播电商应用场景、培育直播电商产业生态、激活直播电商发展动能、集成直播电商支撑体系“五大维度”，提供“基建补贴、活动补贴、达标奖励、示范奖励、金融支持、人才支持”“两补贴、两奖励、两支持”6大支持，形成了具有平谷特色的精准扶持措施。北京（平谷）直播电商产业功能区的“四梁八柱”已经搭建，各项工作已经全面铺开。

围绕贯彻商务部和北京市委、市政府的决策部署，聚焦开好局、起好步，平谷区联合北京市商务局、中国国际电子商务中心，高起点筹建村播学院总部基地，着力构建“有人才、有教材、有素材、有题材、有器材”的“五有”特色优势，为打造具有时代特征、首都特色、平谷特点的直播电商产业功能区筑基垒台、筑巢引凤。经过前期各方的努力，中国乐谷·村播学院总部基地正式开播开课，将持续不断地培养“能策划、精运营、善技术、懂直播”的直播电商全链条人才，实现乡村直播电商人才梯队的可持续建设和发展，为乡土人才开启乡村振兴之门，让更多“新农人”成为乡村振兴“兴农人”。

多方同题共答，产教融合，赋能直播电商新发展

平谷区坚持“爱才、懂才、聚才、兴才”理念，开展直播电商领军人才培训计划，联合中国国际电子商务中心、中国传媒大学、中国建设银行北京分行等高校院所和金融机构，共同建设数播云谷、裕农学堂等实训基地，通过培训指导、流量扶持、线上运营、线下活动，深化“产教融合、工学结合、产学合作”，着力打造一支具备数字经济思维和新质生产力应用能力的直播电商人才队伍，打造行业新标杆。

活动现场邀请了行业知名电商专家和企业代表围绕直播电商产业高质量发展分享理念、交流经验。上海财经大学电子商务研究中心、农优一百、小红书、京东集团、敦煌网、一亩田、喜达利等负责人分别发表了主旨演讲，共话行业趋势、共享电商机遇，为平谷区打造北京（平谷）直播电商产业功能区带来了创新思路、提供了实践指导。

与此同时，平谷区联合中国国际电子商务中心打造的北京平谷直播电商数据透视大屏雏形初步呈现，从全国、北京、平谷三个维度分层次展现直播电商发展水平，谋划打造直播电商大数据应用中心，承载北京（平谷）直播电商产业功能区的新要素集聚中心功能，以科技的力量赋能直播电商产业发展。

进入新发展阶段，平谷区将紧紧围绕服务“一带一路”、京津冀协同发展、国家“平急两用”发展先行区等国家战略，准确把握新质生产力的科学内涵，因势而谋、应势而动、顺势而为、乘势而上，推动北京（平谷）直播电商产业功能区建设开好局、起好步，加快培育直播电商经济发展体系，更好支撑数字经济发展、赋能产业转型升级、激发新型消费潜能，服务新时代首都高质量发展。

(责编：董童、李源)

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