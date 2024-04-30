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未来三年销售目标超50亿 京东与九牧全面深化战略合作

2024年04月30日15:34 | 来源：中国网科技
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原标题：未来三年销售目标超50亿 京东与九牧全面深化战略合作

　　4月29日，京东与九牧达成战略合作，明确了未来三年在京东全渠道将实现销售额超50亿的目标。紧抓新一轮“以旧换新”政策机遇，双方将聚焦新商品、新服务、新渠道三大维度深化合作，在构建智能化新品矩阵、家电家居全场景融合等方面深度共建，开拓市场增长新空间。

　　在新商品层面，为满足消费者多样化的消费需求，双方将围绕厨卫智能化新品矩阵进行共建。依托行业首创的5G工厂，九牧2024年将在京东首发超30款新品，包括智能恒温花洒、全功能智能马桶、智能美妆浴室柜及智能水槽套装等。同时，双方将聚焦智能马桶、淋浴花洒、浴室柜三大品类，借助京东C2M反向定制能力与九牧创新产研能力，共同打造全新趋势产品，并通过大单包销、京东专供、京东首发等方式深化合作。

　　在新服务层面，2016年京东就针对家电品类上线了以旧换新服务，并首创家居品类以旧换新。京东作为九牧以旧换新服务的重要战略合作伙伴，双方将依据“京东家电家居焕新联盟”行动计划，陆续在全国20个省市落地以旧换新补贴。此外，九牧将积极参与京东开展的家电家居焕新活动，深入全国30个城市超100个老旧社区，推进老旧小区卫生间焕新改造。

　　在新渠道层面，九牧已入驻全国十余座城市的京东MALL及400家京东家电家居专卖店，2023年九牧在京东线下渠道的销售额过亿。未来三年，九牧将加大力度拓展与京东全线城市线下业态的合作，并为线下渠道开发专属产品线，共同打造家电家居全场景融合解决方案。同时九牧也将积极参与京东开展的“美好乡村计划”，以专属补贴让利激发下沉市场换新热情。

　　自2011年开启合作以来，京东与九牧在新品类布局、新渠道拓展等方面持续发力，推动九牧实现销售规模、渠道布局双赢，在智能马桶、淋浴花洒、浴室柜等多品类中处于领先地位，成为京东建材品牌榜的TOP1。2023年，九牧在京东的销售规模同比增长超60%，行业爆款频出，包括半年即成长为行业TOP1单品的S770智能马桶、智能花洒品类TOP1单品九牧恒温琴键花洒等。

　　伴随着各地促家居消费利好政策的密集出台和落地，未来三年，京东和九牧将围绕销售额超50亿的目标，携手为消费者带来更丰富的高质价比产品、更高效便捷的服务体验，推动智能卫浴走入千家万户。

(责编：董童、李源)
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