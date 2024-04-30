原标题：“京东新国货”IP会场上线 携手百大品牌引领国货新潮流

4月29日，京东正式发布“京东新国货”品牌IP。目前，京东已在APP上线“京东新国货”会场，并携手美的、联想、旺旺等百大知名国货品牌精选了海量质优价廉的新国货产品，供用户选购。

未来，“京东新国货”将持续挖掘和推广优质的国货品牌和产品，为用户提供国货趋势、国货美学等潮流信息，让更多用户能在京东以“真香”的价格一站式购入最新潮的国货好物。同时，“京东新国货”也将为优质的国货品牌提供流量扶持和营销支持，帮助品牌扩大销售的同时，实现品牌影响力和口碑的双提升。

京东数据显示，去年京东11.11期间，小米、华为等国货品牌手机成交额一秒破亿元，国货美妆品牌珀莱雅成交额同比增长70倍，国货品牌蜂花成交额同比增长20倍，国货品牌阿道夫420系列成交件数同比增长68%，来自全国超2000个农特产地及产业带的农特产品受到消费者青睐。

即日起，在京东APP搜索“京东新国货”，即可直达活动会场，选购自己心仪的国货好物。

(责编：董童、李源)

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