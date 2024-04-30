新华社北京4月30日电（记者 赵文君）记者30日从市场监管总局获悉，截至目前，我国已发布7项个体防护装备配备规范强制性国家标准。

个体防护装备，又称劳动防护用品，是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备，对保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故等外来伤害发挥着重要作用。

这些标准的发布实施有利于科学指导企业充分辨识、评估作业场所危害因素，有效指导各类生产经营单位为劳动者依法配备个体防护装备，也为监管部门开展安全生产执法检查提供了技术依据。

近年来，市场监管总局（国家标准委）联合应急管理部开展个体防护装备标准化提升三年专项行动，标准聚焦石油、化工、天然气、冶金、有色（金属）、非煤矿山、建材、电力、电子等高危重点行业安全生产工作需求，分行业列出易燃易爆作业、吸入性粉尘作业、有限空间作业、高处作业、带电作业等常见场景以及不同行业、不同工种可能存在的危害因素。同时，还规定了不同工种配备的个体防护装备的建议最长更换期限，以便保障各重点行业从业人员健康安全。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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