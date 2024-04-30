新华社北京4月30日电（记者戴小河）国家邮政局监测数据显示，截至4月29日，今年我国快递业务量已达500亿件，比2023年提前32天，折射出我国经济正延续恢复性增长、回升向好的态势。

随着农村快递物流体系的深入完善，各地特色农产品搭乘快递快车，直达千家万户。作为农产品出村进城的重要渠道，快递业在降低农产品流通成本、提升农产品流通效率等方面发挥着越来越重要的作用。

国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含说，当前，每天有1亿多件快递包裹进出农村，为服务生产、促进消费、联通城乡、畅通循环提供有力支撑。快递企业主动适应农产品“品多、质鲜、量大”的特点，不断创新揽收模式，加大冷链投入，优化运输路径，延伸服务链条，提升了农村地区服务能力水平，推动了农产品寄递业务规模化发展。

现在，人们足不出户也能品尝甘肃天水的麻辣烫，最快48小时就能收到新疆伽师的西梅。快递业规模持续壮大的同时，服务网络不断拓展，区域发展结构更加均衡，中、西部地区业务量加速增长，成为带动行业发展的重要力量。

今年年初，国家邮政局提出要持续优化发往部分区域的电商快件寄递服务，引导主要快递企业优化运营模式，推动电商平台完善销售方式，实现快递企业“有件必发”目标。以新疆为例，快递企业调整建包方式，探索快递进疆集运仓模式，并在乌鲁木齐、阿克苏等地建设转运枢纽，实现了运输、分拣、投递等环节的资源整合，电商快件寄递服务得到明显改善。

数据显示，今年随着快递企业联合电商平台在新疆地区逐步试点推行服务提升计划，新疆日均投递量增加了近百万件，对推动新疆农特产品疆内收购、疆外销售“两张网”建设发挥了积极作用。

今年以来快递业以积极培育新质生产力激发发展新动能，以科技创新推动产业创新，大型分拨中心智能化改造加快推进，无人仓、无人车、无人机等大规模应用，行业信息化、智能化水平不断提高，运输效率、服务质量得到持续提升。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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