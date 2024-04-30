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海澜之家云服实验室以纸制衣 创新丝感纸型纱

2024年04月30日16:28 | 来源：新华网
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原标题：海澜之家云服实验室以纸制衣 创新丝感纸型纱T恤问世

将承载着中华文化的纸，转化为可着身的面料，又是怎样一种惊喜？国民品牌海澜之家，再一次给出了答案。

据悉，海澜之家重磅打造的云服实验室，从造纸术中汲取灵感，将传承千年的古老工艺与现代服饰设计相融合，研发出创新丝感纸型纱。这种以以纸成纱、由纸制衣的革新之举，不仅是对中华文化的致敬与传承，更是海澜之家在科技、文化与服饰艺术领域的一次突破。

海澜之家云服实验室 ，探索服饰科技力量

科技创新是企业发展的不竭动力。从海澜之家多年来不断加码的研发成本可知，研发创新已成为其发展的重中之重。

2022年，海澜之家整合尖端研发资源，携手多家科研机构，以上亿级的研发投入，打造的云服实验室，作为海澜之家创新与研发的科技支撑，囊括了服饰战略研究、检测服务、智能制造软件开发三大功能板块，致力于打造具有突破性、引领性、功能性、实用性的中国服装研发高地，有力支撑起海澜之家数字化转型从技术走向战略的突围。

据了解，目前云服实验室已与清华大学、东华大学、中国纺织科学研究院等高等学府和权威研发机构达成了战略合作，一方面将高新技术运用在民族服装上，另一方面充分研究中国传统文化的服饰，将前沿科技与中国传统运用到现代服装中，展现出传统文化与科技结合的新魅力。这种以科技引领，以文化赋能的探索，最终实现了海澜之家创新丝感纸型纱的问世。

创新丝感纸型纱 ，传承中国文化力

创新丝感纸型纱的打造绝非偶然，它是海澜之家依托云服实验室卓越的研发实力，经数年潜心钻研的成果，更让千年文化的传承焕发出了崭新活力。

据悉，自成立之初，云服实验室便确立了研发的首个项目——创新丝感纸型纱。究其原因，据相关研发人员透露：中国是造纸术的发明地，手工抄纸上千年，对纸型纱的研究却起步较晚。目前大部分消费者尚不了解纸型纱的特性和优势，市面上更无一家品牌在成衣上对纸型纱面料进行广泛推广和应用。作为服装国民品牌，海澜之家有责任和义务，让这一承载着中华文化的产品，走入大众视野。

因此，从流传千年的中国造纸术中衍生出智慧灵感，海澜云服实验室通过现代科技高精加工与不断测试调配，应用新技术自主研发探索，成功打造了国内首款功能性面料——创新丝感纸型纱。

突破传统纸型纱面料易断纱、延伸性不高等局限性，海澜之家在自研的纸型纱面料中加入天丝成分，使创新丝感纸型纱在温润细腻、致密舒适的同时，更兼具吸湿速干、轻爽透气、耐磨抗起球、3A 级抗菌、环境友好等功能属性，是夏季穿着的不二之选。

据了解，该款面料通过与天丝的结合，“创新丝感纸型纱T恤”不仅提升了面料的强力和延展性，更让体感与舒适性得到了质的提升。产品在天猫、京东、抖音等平台一经发售，便获得了众多消费者的一致认可。海澜之家以“纸”成衣，连接着历史与现代、承载着传承与创新的服饰，或将为服装行业带来新的变革。

科技力+文化力 ，成就海澜之家品质力

在市场环境变化日新月异的今天，中国品牌正在崛起，并以更高的社会责任和文化使命，不断进行着创新、重塑和打破，去更深入地研究、理解和弘扬中国文化。作为其中的佼佼者，海澜之家所做的，远不止如此。

基于5G+AI大数据技术的智慧工厂，“海澜致+”个性化轻定制的销售平台，通过云计算平台实现的智能化供应链系统 ……一系列数字化成果，无不展示着海澜之家先进的科技水平和创新能力。

此外，扎根中华大地二十余年，海澜之家更是汲取中国优秀传统文化的精髓，先后推出了深受国民大众所喜爱的“龙腾九州”“虎虎生风”“道法自然山水人间”等文化系列。正如海澜集团董事长周立宸所言：“服装行业的生命力，离不开对中华文化的传承。”海澜之家正是通过中华文化的传承与现代科技的创新共融 ，焕发出一个国民品牌不竭的生命力。

对一个国民品牌而言，技术创新是责任，文化传承是使命，品质进阶则是海澜之家依托云服实验室不断研发的坚持。据了解，从面料选择到版型打磨，从剪裁雕琢到工艺制造，海澜之家严格把控每一处环节，力求带来产品品质的不断进阶。

一纱一线，均为科技所向；一丝一缕，皆是文化传承。海澜之家“创新丝感纸型纱T恤”的打造，为服装行业在品质、科技、文化与美学的重塑上带来新的想象。

(责编：曹淼、李源)
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