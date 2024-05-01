随着太阳直射点

越过赤道继续北移

南北半球

悄然完成了季节交替

生鲜货架上、电商直播间里

进口车厘子的身影

也逐渐隐去

有“春果第一枝”美誉的

国产大樱桃登场了

王秀妍 摄

大樱桃、车厘子都是樱桃

进口车厘子是不是樱桃

和国产大樱桃什么关系

是困扰很多人的老问题

从植物学角度来说

进口车厘子和国产大樱桃

都是樱桃

属蔷薇科李亚科樱属

欧洲甜樱桃种

国内市场常见的

美早、红灯、黄玉、黑珍珠

萨米脱、雷尼、拉宾斯等品种

都属于本系统

车厘子是樱桃

英文复数cherries的音译

通常指代进口的欧洲甜樱桃

陶军 摄

同属樱属的中国樱桃

俗称小樱桃

在我国栽培历史悠久

各地分布广泛

小时候房前屋后

常见的樱桃多为此种

虽然味道鲜美

但不易保存、不耐运输

市场上较难见到

19世纪70年代

欧洲甜樱桃引入我国

经过多年栽培推广

山东、辽宁、甘肃

北京、河北、河南、四川

陕西、新疆等地都有种植

优势产区主要集中在

以烟台为主的山东地区

和以大连为主的辽宁地区

目前

烟台市大樱桃栽培面积35万亩

产量超21万吨

薛宝安 摄

来自黄金纬度的甜蜜馈赠

烟台地处山东半岛东部

濒临渤海、黄海

属暖温带湿润半湿润气候区

地形主要为低山丘陵

气候温和、土质适宜

烟台大樱桃核心产区福山区

位于黄海之滨

北纬37°

是大樱桃黄金产区

被誉为“中国大樱桃之乡”

台本敏 摄

福山已有150余年

大樱桃栽培历史

种植面积近11万亩

产量超过8万吨

其中美早栽植面积

占总面积的35%以上

为众品种之首

红蜜、萨米脱、先锋

拉宾斯、雷尼等优良品种占比30%

福山大樱桃

色泽艳丽、果香浓郁

饱满多汁、酸甜适口、营养丰富

有“中国大樱桃第一镇”之称的

福山区张格庄镇

不仅盛产大樱桃

同时也是全国重要的

大樱桃交易集散中心

每年来自各地的

交易商流量达百万人次

鞠春喜 摄

如今

大樱桃产业不仅是

当地的支柱产业

更是一张文化名片

每年6月前后

在福山举办的

烟台大樱桃节

是整个烟台市

乃至全省的一大盛事

才下枝头，就到舌尖

福山区11万亩大樱桃中

设施栽培的有3000余亩

品种以美早为主

从1月开始陆续上市

4月中下旬大量供应

由于暖棚建设成本（不包含果树）

高达11万元-12万元/亩

1月上市的美早

价格可达300元/斤

4月普遍在100元/斤左右

后期会降到50元/斤

到5月下旬

就是露地大樱桃的季节了

可以一直持续到6月中下旬

当地一般用果实分级板

或游标卡尺

对大樱桃进行分级

以美早为例

果实直径30毫米以上的

价格40元/斤左右

26毫米以下的

价格在10元/斤左右

真正的“大樱桃自由”

也变得更容易实现了

于贵祖 摄

我国的进口车厘子

主要来自智利、美国

新西兰、澳大利亚等国

每年10月至次年3月

吃到的绝大部分是智利车厘子

一般通过海运进入我国

相较于进口车厘子

国产大樱桃品种选择更丰富

不用经过长时间运输

因此果实也更新鲜

能够真正做到

24小时内从枝头到舌尖

不管是大樱桃

还是车厘子

享受不同季节

的“限定甜蜜”

才是正事

郑宏 摄

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来源｜人民网

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(责编：王连香、吕骞)

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