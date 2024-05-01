好品中国丨国产大樱桃，尝鲜正当时
随着太阳直射点
越过赤道继续北移
南北半球
悄然完成了季节交替
生鲜货架上、电商直播间里
进口车厘子的身影
也逐渐隐去
有“春果第一枝”美誉的
国产大樱桃登场了
王秀妍 摄
大樱桃、车厘子都是樱桃
进口车厘子是不是樱桃
和国产大樱桃什么关系
是困扰很多人的老问题
从植物学角度来说
进口车厘子和国产大樱桃
都是樱桃
属蔷薇科李亚科樱属
欧洲甜樱桃种
国内市场常见的
美早、红灯、黄玉、黑珍珠
萨米脱、雷尼、拉宾斯等品种
都属于本系统
车厘子是樱桃
英文复数cherries的音译
通常指代进口的欧洲甜樱桃
陶军 摄
同属樱属的中国樱桃
俗称小樱桃
在我国栽培历史悠久
各地分布广泛
小时候房前屋后
常见的樱桃多为此种
虽然味道鲜美
但不易保存、不耐运输
市场上较难见到
19世纪70年代
欧洲甜樱桃引入我国
经过多年栽培推广
山东、辽宁、甘肃
北京、河北、河南、四川
陕西、新疆等地都有种植
优势产区主要集中在
以烟台为主的山东地区
和以大连为主的辽宁地区
目前
烟台市大樱桃栽培面积35万亩
产量超21万吨
薛宝安 摄
来自黄金纬度的甜蜜馈赠
烟台地处山东半岛东部
濒临渤海、黄海
属暖温带湿润半湿润气候区
地形主要为低山丘陵
气候温和、土质适宜
烟台大樱桃核心产区福山区
位于黄海之滨
北纬37°
是大樱桃黄金产区
被誉为“中国大樱桃之乡”
台本敏 摄
福山已有150余年
大樱桃栽培历史
种植面积近11万亩
产量超过8万吨
其中美早栽植面积
占总面积的35%以上
为众品种之首
红蜜、萨米脱、先锋
拉宾斯、雷尼等优良品种占比30%
福山大樱桃
色泽艳丽、果香浓郁
饱满多汁、酸甜适口、营养丰富
有“中国大樱桃第一镇”之称的
福山区张格庄镇
不仅盛产大樱桃
同时也是全国重要的
大樱桃交易集散中心
每年来自各地的
交易商流量达百万人次
鞠春喜 摄
如今
大樱桃产业不仅是
当地的支柱产业
更是一张文化名片
每年6月前后
在福山举办的
烟台大樱桃节
是整个烟台市
乃至全省的一大盛事
才下枝头，就到舌尖
福山区11万亩大樱桃中
设施栽培的有3000余亩
品种以美早为主
从1月开始陆续上市
4月中下旬大量供应
由于暖棚建设成本（不包含果树）
高达11万元-12万元/亩
1月上市的美早
价格可达300元/斤
4月普遍在100元/斤左右
后期会降到50元/斤
到5月下旬
就是露地大樱桃的季节了
可以一直持续到6月中下旬
当地一般用果实分级板
或游标卡尺
对大樱桃进行分级
以美早为例
果实直径30毫米以上的
价格40元/斤左右
26毫米以下的
价格在10元/斤左右
真正的“大樱桃自由”
也变得更容易实现了
于贵祖 摄
我国的进口车厘子
主要来自智利、美国
新西兰、澳大利亚等国
每年10月至次年3月
吃到的绝大部分是智利车厘子
一般通过海运进入我国
相较于进口车厘子
国产大樱桃品种选择更丰富
不用经过长时间运输
因此果实也更新鲜
能够真正做到
24小时内从枝头到舌尖
不管是大樱桃
还是车厘子
享受不同季节
的“限定甜蜜”
才是正事
郑宏 摄
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来源｜人民网
总策划｜张玉珂
监制｜李娜 刘云 王欲然
策划｜翟巧红
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设计｜安然
支持｜中共福山区委宣传部 福山区文化和旅游局 福山区农业农村局
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