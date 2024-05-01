原标题：上榜了！

4月28日，全国总工会公布了2024年全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰名单，中国联通内蒙古自治区兴安盟分公司荣获全国五一劳动奖状，辽宁省朝阳县分公司营销中心、贵州省紫云县分公司要客营销服务中心、青海省民和县分公司云网网格荣获全国工人先锋号。

践行网络强国战略 积极助力地方经济建设

内蒙古自治区兴安盟分公司积极践行网络强国战略，助力地方经济建设。2023年，投资1亿元，建设5G基站748个，5G网络乡镇以上覆盖率达到100%；建设宽带端口10796个，实现乡镇以上千兆网络接入能力全覆盖；主动承接12345政务服务便民热线，高质量交付平安城市项目，在当地“5G+智慧园区”“智慧医疗”的建设中贡献联通创新力量；打造了一批优秀的数字乡村建设先进示范点，其中突泉县三联村试点项目顺利通过国家乡村振兴局、国家京蒙协作办等部委验收；在高品质服务中，全力打造客户服务口碑，连续三年获得“中国通信行业用户满意企业”称号。

用至诚服务赢得客户信赖

辽宁省朝阳县分公司营销中心坚持为用户提供高品质服务，满足用户差异化需求。通过“迈开腿、张开嘴”的勤走访，将高质量产品、高品质服务送进千家万户，2023年基础业务增长率列全市第一。优秀的业绩背后，是客户的高度认可。

在出色完成营销主业的同时，营销中心勇担社会责任，展现央企担当——积极同市、县公安局反诈中心合作开展反诈宣传，协助开展“打击治理电信网络诈骗违法犯罪”相关工作；主动走访偏远山区，协调市县公司各部门开展线路末梢延伸工程300余处，新建基站200余站，覆盖群众近万人……近年来先后获得“辽宁省先进生产经营单位”“辽宁省巾帼文明岗先进集体”“辽宁省工人先锋号”“朝阳市联通营销活动优秀组织奖”“朝阳县委县政府先进党支部”荣誉称号。

助力县域数字化转型的“尖兵团”

贵州省紫云县分公司要客营销服务中心聚焦“数字紫云”建设，主动融入县域数字化转型，服务千行百业。打造彩云平台、政务上云10余家政府单位，政务应用30余个，得到地方政府充分肯定；赋能农贸市场智慧项目，为80余商户实现价格信息完全公示，打造公开公平、透明安全的消费环境，助力县域菜篮子工程数字化发展；赋能智慧社区项目，首批在县城建设5个智慧小区，通过提供智能化的家居环境、便捷的社区服务、安全的社区环境，使居民生活更加舒适、便捷、安全，惠及3450户居民；赋能智慧林业、数字农业等项目，“手把手”教会各护林员巡林APP使用，发展乡村护林员用户1200人，被县政府赞为森林服务“尖兵团”。在智慧校园领域，为紫云职中建设数字化校园，提供全校光网建设，持续推进5G与教育行业深度融合。积极助力乡村振兴，2023年率先完成县、乡镇（街道）两级政府的数字乡村平台搭建，猫营镇江纳村数字乡村平台入选中国联通示范村。

为震区群众架起网络通信“生命线”

2023年12月18日23时59分，甘肃积石山发生6.2级地震，震中50公里范围内涉及毗邻省份青海的22个乡镇。青海省海东市民和县受灾严重。地震发生后，青海省民和联通云网网格立即启动通信应急预案，快速响应全力以赴抢通震区通信。他们在夜晚严寒中夜以继日的抢修，有时甚至在余震中坚持作业。经过13个小时的不断奋战，抢通了33座基站，确保救援信息能够及时传递，帮助受灾群众与外界保持联系。不仅如此，民和县分公司云网网格率先为灾区群众提供公益服务——第一时间为3000多位用户提供3个月的手机、宽带免停机服务；在联通服务点提供7*24小时免费充电、上网、开水补给等暖心服务，彰显联通央企担当。

为有效衔接当地政府灾后安置工作，民和云网网格在震区坚守60个日夜，完成43个安置点宽带覆盖，安装摄像头74个、烟感报警器3000台，用数字化手段确保安置点人民生命财产安全。

(责编：董童、李源)

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